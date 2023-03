Ελ. Βρεττού: Μπορεί να δημιουργηθεί νέος τραπεζικός πόλος με ενεργητικό €8 δισ.

Για τον ρόλο της Attica Bank στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την ανάταξή της σε έναν υγιή τραπεζικό πόλο μίλησε η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «The Greek economy: Looking into the future» που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας», η επικεφαλής της Attica Βank επισήμανε ότι μετά τις συστημικές τράπεζες που εξυγιάνθηκαν επιτυχώς, έρχονται τώρα οι πιο μικρές τράπεζες του μη συστημικού χώρου με τη σειρά τους να αναδιαρθρωθούν και να βρουν τον λόγο ύπαρξης τους στην ελληνική οικονομία.

«Η Attica Bank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα από πλευράς ενεργητικού, αλλά ήταν γνωστή ως ο “μεγάλος ασθενής”. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ένα αρκετά φιλόδοξο πλάνο αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης και ταυτόχρονα ανάπτυξης με τη στήριξη των υφιστάμενων μετόχων, του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, αλλά και των μελλοντικών, οι οποίοι μας δίνουν τα εφόδια για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη τράπεζα και να καλύψουμε ένα κενό το οποίο σαφώς υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Είναι το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού τραπεζικού μας συστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Βρεττού.

Είναι η πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορίας της τράπεζας, όπως είπε, που υπάρχει ένα όραμα αρκετά μεγαλόπνοο και φιλόδοξο, αλλά την ίδια στιγμή ρεαλιστικό. Επίσης, σημείωσε ότι οι τελευταίοι μήνες όπου υλοποιείται το business plan αρχίζουν και είναι θετικοί και «αυτό μας δείχνει ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τους κατάλληλους ανθρώπους μπορούμε να γίνουμε ένας πολύ υγιής πόλος στο τραπεζικό σύστημα».

Η κυρία Βρεττού σημείωσε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ των υφιστάμενων βασικών μετόχων και της Thrivest για την είσοδό της ως νέου μετόχου. Με αυτή την εξέλιξη, η τράπεζα θα μπορέσει θα ολοκληρώσει τον πρώτο σταθμό στον «οδικό χάρτη» της αναδιάρθρωσης της που είναι η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473 εκατ. ευρώ. Η ΑΜΚ θα έχει διπλό χαρακτήρα: αφενός τη μερική εξυγίανση του ισολογισμού της και αφετέρου ένα μεγάλο ποσό θα διοχετευθεί για αναδιοργάνωση και ανάπτυξη της τράπεζας. «Σε αυτό το πλάνο η Thrivest δείχνει τη διάθεση να καταθέσει ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίων και να δημιουργηθεί ενδεχομένως και ένας μεγαλύτερος τραπεζικός πόλος μαζί με την Παγκρήτια με ενεργητικό που θα φθάνει τα 8 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως θα είναι μια εξυγιασμένη τράπεζα».

Μετά την ΑΜΚ, σημαντικό βήμα για την Attica Βank είναι η πώληση τουλάχιστον ενός χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από τα συνολικά τέσσερα, κάτι που η κυρία Βρεττού χαρακτήρισε «ορόσημο για την ιστορία της τράπεζας». Επίσης, θα υπάρξει συνολικά καλύτερη διαχείριση των υπολοίπων χαρτοφυλακίων και σταδιακή μείωση των NPEs.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, όπως εξήγησε δύο μεγέθη δείχνουν ότι υπάρχει ένας τεράστιος πόρος μέσα στην ελληνική οικονομία και μια ανάγκη χρηματοδότησης που κάποιος πρέπει να καλύψει: από τη μία είναι ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που παραμένουν αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα συν τη διαφορά του περιθωρίου μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού. «Αυτό είναι το στοίχημα για τις πιο μικρές τράπεζες, να μπορέσουν έχοντας τους σωστούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, τη σωστή πιστωτική πολιτική, ακούγοντας τον πελάτη και αποκτώντας ξανά εξωστρέφεια να καλύψουν το κενό προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία και κυρίως πελατοκεντρική προσέγγιση. Αυτό το στοίχημα θέλουμε να κερδίσουμε στην Attica Bank».