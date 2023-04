Ανοίγουν αυτόν τον μήνα τα θέρετρα της Brown Hotels

Τα Resorts της Brown Hotels, Isla Brown Corinthia, Brown Beach Chalkida και Brown Beach Eretria ανοίγουν και προσφέρουν δώρο την 3η διανυκτέρευση, σε όσους κάνουν κράτηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όλα τους βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, είναι φιλικά τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια, είτε θέλουν να χαλαρώσουν, είτε να διαλέξουν ανάμεσα σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Περιλαμβάνουν πακέτα διαμονής με παροχές όπως early check in, late check out, δραστηριότητες για παιδιά, 20% έκπτωση σε Spa Services και δωρεάν activities σε Kayak, SUP και Pedal boat.

Το Isla Brown Corinthia είναι το βραβευμένο για το Design του 5* resort της Brown Hotels, απέχει 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα και προσφέρει απόδραση για οικογένειες και ζευγάρια. Διαθέτει 166 πολυτελή δωμάτια, πισίνες, εστιατόρια, μπαρ, Spa και υποδομές για θαλάσσια σπορ.

Το Brown Beach Eretria, απέχει 90 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, και βρίσκεται στο νησί της Εύβοιας. Διαθέτει 175 δωμάτια με θέα στον Ευβοϊκό κόλπο και δική του παραλία. Περιλαμβάνει επίσης εστιατόριο, πισίνα και γυμναστήριο.

Τέλος, το Brown Beach Chalkida, απέχει μόλις μία ώρα οδήγηση από την Αθήνα, στην παραλία του Άγιου Μηνά και διαθέτει 119 δωμάτια, πισίνα, poolbar και γήπεδα τένις.

Περισσότερες πληροφορίες https://brownhotels.com/gr/easter