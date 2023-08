Τα ντολμαδάκια του Β. Κάτσου και οι λογαριασμοί με την ΑΑΔΕ

Με παραγωγική παρουσία σε τρεις ηπείρους, εργοστάσια σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κίνα και Ιορδανία στα οποία παράγονται 2 εκατομμύρια ντολμαδάκια ημερησίως, η Παλίρροια-Σουλιώτης, στην οποία ποσοστό 36% ελέγχει ο Βασίλης Κάτσος (φωτ.) μέσω της VNK Capital, είναι ο βασιλιάς του ντολμά.

Πέρυσι οι ενοποιημένες πωλήσεις της ξεπέρασαν τα 75,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 25,24% έναντι του 2021 λόγω της αύξησης των πωλήσεων στο εξωτερικό. Κατά 10,44% αυξήθηκαν τα μικτά κέρδη στα 23,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν οριακά στα 8,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 32,29% στα 5,221 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των καθαρών ενοποιημένων κερδών οφείλεται σε αύξηση του φόρου εισοδήματος κατά 600 χιλ. ευρώ και στην ταυτόχρονη καταχώρηση πρόβλεψης 1,36 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε το 2023 και αφορούσε διαφορές φορολογικών ελέγχων για τις χρήσεις 2017-2019.

Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών για τα φορολογικά έτη 2017, 2018 και 2019 πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου του 2022. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η εταιρεία υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις οποίες συμπεριέλαβε το σύνολο των λογιστικών διαφορών για κάθε ελεγχόμενο έτος. Στις τροποποιητικές δηλώσεις έγινε εκκαθάριση των φόρων που προέκυψαν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΥΟ Χαλκίδας και καταβλήθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Το συνολικό ποσό των επιπλέον φόρων εξοφλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 2023.

Οι λογαριασμοί με την ΑΑΔΕ όμως δεν έκλεισαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Πριν από λίγες εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 6 Ιουνίου επιδόθηκε στην εταιρεία αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΑΔΕ) που αφορούσε την ακύρωση των ποσών που είχαν καταλογιστεί και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων από αυτήν ποσών ύψους 775.115 ευρώ τα οποία αφορούσαν την έκθεση τακτικού ελέγχου για τη χρήση του 2012. Η αρχική δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινά το 2018 όταν καταλογίστηκαν στην εταιρεία, για τη χρήση του 2012, φόροι και πρόστιμα 753.238 ευρώ για τα οποία η Παλίρροια προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Με τρεις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών -υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, υπόθεση ΚΒΣ και υπόθεση ΦΠΑ- έγιναν δεκτές οι προσφυγές της, ακυρώθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις και διατάχθηκε η επιστροφή των ποσών τα οποία είχε καταβάλλει. Έτσι κατόπιν της δικαστικής ακύρωσης των καταλογιστικών πράξεων το ΚΕΜΕΕΠ (με το τμήμα δικαστικού) στις 6 Απριλίου του 2021 επέστρεψε στην εταιρεία 775.15,14 ευρώ, τα οποία σήμερα ζητά πίσω το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την τρέχουσα χρήση, αν και η διοίκηση της βιομηχανίας δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες ή εκτιμήσεις για την πορεία των οικονομικών της μεγεθών, η πρόσφατη εξαγορά της Τσαμπάσης Α.Ε. που δραστηριοποιείται στα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, διαφοροποιεί το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, ενισχύει το οικονομικό της αποτύπωμα και της ανοίγει την πόρτα εισόδου σε έναν κλάδο που εμφανίζει σημαντικά περιθώρια κέρδους αλλά και ανάπτυξη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπου η Παλίρροια έχει παρουσία σε 60 χώρες. Η Τσαμπάσης πέτυχε πέρυσι αύξηση 30,8% τις πωλήσεις της στα 17,3 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε 40,59% τα κέρδη προ φόρων της, κατά 42,38% αυξήθηκαν τα καθαρά της κέρδη στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Για την εξαγορά της Τσαμπάσης που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιανουαρίου του 2023 χρησιμοποιήθηκαν τα χορηγηθέντα δάνεια της χρήσης και μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Παλίρροια. Πέρυσι η Παλίρροια έλαβε τρία νέα δάνεια ύψους 13 εκατ. ευρώ, διάρκειας 1 και 3 ετών για τις επενδυτικές της δραστηριότητες, εκ των οποίων τα 5 εκατ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμο δάνειο για τον οποίο έχει συμφωνηθεί η αποπληρωμή του και η αντικατάστασή του εντός της τρέχουσας χρήσης με ομολογιακό.

Πέρα από την εξαγορά της Τσαμπάσης, η εταιρεία πραγματοποίησε και επενδύσεις 13,22 εκατ. ευρώ στις συνδεδεμένες θυγατρικές εταιρείες της, δηλαδή στην Palirria Bulgaria EAD (844.602 ευρώ), στην Palirria Jordan LLC (3.473.028 ευρώ) και στην Palirria Cyprus LtD (8.902.861 ευρώ).

Η τελευταία κατέχει το 100% της Harvest Trend International Limited που βρίσκεται στο Hong Kong και η οποία με τη σειρά της κατέχει το 84% της Golden Leaves Food Co Ltd που βρίσκεται στην πόλη της Turpan της Κίνας και το 97% της HEZE Palexpo Food Co Ltd που βρίσκεται στην Taiping της Κίνας. Από τις Κινεζικές θυγατρικές προμηθεύεται τα αμπελόφυλλα. Το 2019, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα η Παλίρροια είχε αγοράσει 3.700 τόνους αμπελόφυλλα μόνο από την περιοχή Turpan.