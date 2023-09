Epsilon Net: «ICT Company of the Year» στα BITE Awards 2023

O Όμιλος Epsilon Net, ο ηγέτης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ελληνικών Επιχειρήσεων, διέπρεψε και στα φετινά «BITE Awards 2023» αποσπώντας 15 βραβεία, ως αναγνώριση του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και της δέσμευσης του Ομίλου για αριστεία και συνεχή ανάπτυξη στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Μεταξύ των διακρίσεων περιλαμβάνεται και το βραβείο «ICT Company of the Year 2023», η κορυφαία διάκριση του Θεσμού, η οποία απονέμεται για 3η φορά στις εταιρίες του Ομίλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για 12η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο αναγνώρισής του στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, διακρίθηκε με την απονομή συνολικά 14 βραβείων για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων έργων πληροφορικής σε κορυφαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Oι σημαντικότερες από τις βραβεύσεις που απονεμήθηκαν στις εταιρίες του Ομίλου ήταν:

- Gold στην κατηγορία «Προμηθευτής Λογισμικού», για τη συνολική συμμετοχή του Ομίλου ως καταλύτη στην ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων

- Gold στην κατηγορία «Προμηθευτής Υπηρεσιών SaaS/PaaS/IaaS» για την ολοκληρωμένη παροχή καινοτόμων επιχειρησιακών λύσεων που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των επιχειρήσεων

- Gold στην κατηγορία «ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» για την ολοκληρωμένη οικογένεια εφαρμογών EPSILON SMART, την καινοτόμο λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχει ξεπεράσει τις 95.000 συνδρομές (και η οποία έχει λάβει και τη διεθνή διάκριση WITSA για το 2022),

- Gold στην κατηγορία «Τεχνική Υποστήριξη / Εκπαίδευση / Πιστοποίηση» για την παροχή AIPowered Customer Care που βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των πελατών

- Gold στην κατηγορία «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ψηφιακή Κάρτα» για την εφαρμογή λύσεων της EPSILON HR στην Groupama Ασφαλιστική, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές στην Ελλάδα

- Gold στην κατηγορία «ERP Συστήματα» για την εφαρμογή της καινοτόμας πλατφόρμας PYLON ERP Hybrid στην METRON ENERGY, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του συγκεκριμένου τομέα Τα βραβεία για τον Όμιλο EPSILON NET παρέλαβαν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και των θυγατρικών του, με εκπροσώπους των εταιριών που βραβεύτηκαν: ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., ΚΥΚΝΟΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΩΝ, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και METRON ENERGY, τους οποίους η Διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους και την εξαιρετική συνεργασία.

Η Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, μετά την παραλαβή του κορυφαίου βραβείου ICT Company of the Year, δήλωσε: «Το 2023 είναι η 3η συνεχής χρονιά που απονέμεται στον Όμιλό μας η κορυφαία διάκριση του καταξιωμένου θεσμού των BITE AWARDS. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που έχουν επιδείξει οι 150.000 πελάτες και οι 500 συνεργάτες μας και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε καινοτόμες ψηφιακές «all in one» λύσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους. Το σύνολο των βραβεύσεων επιχειρηματικής αριστείας αποτελεί την μεγαλύτερη αναγνώριση της τεχνογνωσίας, του πάθους και της αφοσίωσης των 1.200 στελεχών μας στις 25 εταιρίες του Ομίλου. Στον μεγαλύτερο Όμιλο Business Software & Fintech Solutions στην Ελλάδα συνεχίζουμε όλοι μαζί το ταξίδι της ψηφιακής καινοτομίας.»