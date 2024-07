Η Cash Plus θέτει σε λειτουργία την τραπεζική λύση της Profile Software Share

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει την υλοποίηση της Smart Banking λύσης, Finuevo Suite, στην Cash Plus. Το Finuevo Suite ανταποκρίνεται ολιστικά στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προσφέροντας ψηφιακές λύσεις για μικροπιστώσεις. Η λύση έχει σχεδιαστεί και προσαρμοστεί με έναν οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο, ενσωματώνοντας ένα σύγχρονο σύστημα πλατφορμών με ανοικτή αρχιτεκτονική, το οποίο παρέχεται “as a service” στο Cloud.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Cash Plus είναι ένα από τα πρόσφατα Non-Banking Financial Institutions (NBFIs) στη Δημοκρατία του Κοσσυφοπεδίου, που ιδρύθηκε για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες της χώρας για χρηματοδοτήσεις. Το Κοσσυφοπέδιο διαθέτει τον νεότερο πληθυσμό στην Ευρώπη, με σχεδόν το ήμισυ κάτω της ηλικίας των 25 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Cash Plus συμβάλλει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της υποδομής στη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας.

Η λύση της Ρrofile, Finuevo Suite (που περιλαμβάνει το Finuevo Core και το Finuevo Digital), είναι μια προηγμένη λύση που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των διαδικασιών χρηματοδότησης. Το Finuevo Core είναι η τραπεζική λύση που εγγυάται και εξυπηρετεί μια ευρεία γκάμα τραπεζικών προϊόντων και εργασιών ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα Finuevo Digital υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και customer journeys στα κανάλια web και mobile. Σε συνδυασμό με ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, παρέχει στην Cash Plus την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα που απαιτείται ώστε οι χρήστες της πλατφόρμας και οι πελάτες να αποκομίζουν άμεση χρηματοδότηση με τη μεγαλύτερη ευκολία.

Η λύση παρέχει εντελώς ψηφιακά (online) τις λειτουργικότητες πιστοποίησης και digital onboarding, αίτησης δανείου (loan origination), αυτόματου προληπτικού ελέγχου και άμεσης έγκρισης δανείου, εκταμίευσης, έναρξης του δανείου και αποδοχής πληρωμών έως την πλήρη αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, παρέχει πλήρη παρακολούθηση της προόδου των αιτήσεων και των δανείων των πελατών. Επιπλέον, η χρήση της πλατφόρμας για χρηματοδοτήσεις γίνεται από πολλαπλά κανάλια όπως self-service από τους πελάτες, την ίδια την Cash Plus, καθώς και από τρίτους συνεργαζόμενους agents/brokers.

Η λύση παρέχεται “as a service” στο cloud πλήρως διαχειριζόμενη από την Ρrofile και βασιζόμενη στην out-of-the-box λειτουργικότητα της πλατφόρμας Finuevo Suite, η Cash Plus κατάφερε να ξεκινήσει τη λειτουργία της σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η αρθρωτή αρχιτεκτονική της λύσης, σε συνδυασμό με την ευελιξία και την ταχεία υλοποίηση, υποστηρίζουν σε σημαντικό βαθμό τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της Cash Plus, προσφέροντας επεκτασιμότητα η οποία είναι εναρμονισμένη με τις φιλοδοξίες και την επιχειρηματική στρατηγική της.

Ο κ. Armond Dranqolli, Co-Founder and Chief Executive Officer στην Cash Plus, αναφέρει πως:

«Το ιστορικό επιτυχημένων υλοποιήσεων της Ρrofile σε συνδυασμό με την ετοιμότητα και την ευελιξία της πλατφόρμας, συνέβαλαν στην άμεση δημιουργία μιας επεκτάσιμης λύσης, χωρίς κίνδυνο, που μας εξοπλίζει με τα κατάλληλα εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών δανειοδότησης, από άκρο σε άκρο, και την παροχή απρόσκοπτων online υπηρεσιών στους πελάτες μας. Επιπλέον, η τεχνολογία αιχμής της πλατφόρμας παρέχει στους πελάτες μας μια απαράμιλλη τραπεζική εμπειρία».

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Chief Executive Officer στην Ρrofile, λέει ότι:

«Ξεκινήσαμε ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού με την Cash Plus, που εντόπισε την ανάγκη για έναν ισχυρό τεχνολογικό και επιχειρηματικό συνεργάτη. Η υλοποίηση του Finuevo Suite στην Cash Plus υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για παροχή οικονομικά αποδοτικών, ευέλικτων και σύγχρονων τραπεζικών λύσεων. Αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες της λύσης, η Cash Plus εξοπλίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της υποδομής της χρηματοπιστωτικής αγοράς του Κοσσυφοπεδίου».