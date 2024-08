ΑΒΑΞ: Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών των Χρήστο Ιωάννου και Στέλιου Χριστοδούλου

Συναλλαγές μεταξύ των CSME HOLDINGS LIMITED και MMLN 12 LIMITED, νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους κ.κ. Χρήστο Ιωάννου (η πρώτη) και Στέλιο Χριστοδούλου (η δεύτερη) πραγματοποιήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο απλοποίησης και εξορθολογισμού της μετοχικής δομής της Εταιρείας γνωστοποίησε η ΑΒΑΞ.

Αναλυτικά

Η ΑΒΑξ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε την 23.8.2024 από

(α) την CSME HOLDINGS LTD (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),

(β) τον κ. Χρήστο Ιωάννου και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, κυπριακή εταιρεία CDSJ HOLDINGS LIMITED, και

(γ) τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LIMITED,

ανακοινώνει ότι:

- η ελεγχόμενη από την CDSJ HOLDINGS LIMITED και κατ' επέκταση από τον κ. Χρήστο Ιωάννου κυπριακή εταιρεία CSME HOLDINGS LTD διέθεσε την 23.8.2024 το σύνολο (100%) των μετοχών που κατείχε άμεσα και κατ' αποκλειστικότητα στην ελεγχόμενη μέχρι εκείνη την ημερομηνία κυπριακή εταιρεία HONEYSUCKLE PROPERTIES LTD., η οποία κατέχει άμεσα συνολικά 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,506% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τις ανωτέρω μετοχές απέκτησε εξ' ολοκλήρου η ελεγχόμενη από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου, πρώτο ξάδερφο του κ. Χρήστου Ιωάννου, κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LIMITED.

- η ελεγχόμενη από τον κ. Στέλιο Χριστοδούλου κυπριακή εταιρεία MMLN 12 LIMITED απέκτησε την 23.8.2024 το σύνολο (100%) των μετοχών της κυπριακής εταιρείας HONEYSUCKLE PROPERTIES LTD., η οποία κατέχει άμεσα συνολικά 11.133.500 μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,506% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τις ανωτέρω μετοχές απέκτησε εξ' ολοκλήρου από την ελεγχόμενη από την CDSJ HOLDINGS LIMITED και κατ' επέκταση από τον κ. Χρήστο Ιωάννου, πρώτο ξάδερφο του κ. Στέλιου Χριστοδούλου, κυπριακή εταιρεία CSME HOLDINGS LTD.

- η CSME HOLDINGS LTD απέκτησε την 23.8.2024 από την MMLN 12 LIMITED μετοχές που αναλογούν σε ποσοστό 43,056% των συνολικών μετοχών του κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας STEJO Ltd., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών του κεφαλαίου της JCGH Ltd. και η οποία κατέχει με τη σειρά της άμεσα συνολικά 20.676.500 μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,940% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο (56,944%) ποσοστό των συνολικών μετοχών του κεφαλαίου της STEJO Ltd. κατέχεται ήδη από την CSME Holdings Limited.

Κατόπιν των ανωτέρω:

α) ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικό ποσοστό 23,565% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 34,952,611 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ήτοι (i) ποσοστό 0,128% (αντιστοιχεί σε 190.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) άμεσα, (ii) ποσοστό 9,497% (αντιστοιχεί σε 14.086.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ HOLDINGS LIMITED και CSME HOLDINGS LIMITED και (iii) ποσοστό 13,940% (αντιστοιχεί σε 20.676.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ HOLDINGS LIMITED, CSME HOLDINGS LIMITED., STEJO Ltd. και JCGH Ltd,

β) ο κ. Στέλιος Χριστοδούλου σήμερα ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικό ποσοστό 15,007% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 22.259.772 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ήτοι (α) ποσοστό 7,501% (αντιστοιχεί σε 11.126.272 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) άμεσα και (β) ποσοστό 7,506% (αντιστοιχεί σε 11.133.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών MMLN 12 LIMITED και HONEYSUCKLE PROPERTIES LIMITED.

Οι ανωτέρω συναλλαγές μεταξύ των CSME HOLDINGS LIMITED και MMLN 12 LIMITED, νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους κ.κ. Χρήστο Ιωάννου (η πρώτη) και Στέλιο Χριστοδούλου (η δεύτερη), οι οποίοι συνδέονται με συγγενική σχέση, πραγματοποιήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο απλοποίησης και εξορθολογισμού της μετοχικής δομής της Εταιρείας ώστε έκαστος εκ των κ.κ. Χρήστου Ιωάννου και Στέλιου Χριστοδούλου να ελέγχει πλέον ξεχωριστά τις μετοχές και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου εκάστου εκ των ως άνω νομικών προσώπων.