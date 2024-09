Προσέγγισε τα 100 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Χήτος το 2023

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το έτος 2023 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ & ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ανήλθε σε 98,2 εκατ. ευρώ με αύξηση 24% σε σχέση με το 2022. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά καθώς και της ενσωμάτωσης της Green Cola Hellas και της Green Cola Operations τον Αύγουστο του 2023 που συνέβαλε στην επιπλέον ενοποίηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Το μικτό περιθώριο τόσο της εταιρείας, όσο και του Ομίλου, ανέκαμψε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, από 34,5% σε 41,3% ενώ το σύνολο των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στις 31/12/2023 ανήλθε σε 27,9 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου έκλεισε θετικό στα 6,1 εκατ. ευρώ το 2023 σε σχέση με το αρνητικό EBITDA 1,3 εκατ. ευρώ το 2022.

Ο Γιώργος Βενιέρης, CEO του Ομίλου Green Beverages, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 2023 αποτέλεσε μια εξαιρετικά δυναμική χρονιά για τη ΧΗΤΟΣ με σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών μας, ενώ συγχρόνως σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία μας, μετά την επιτυχημένη ενσωμάτωση της Green Cola Hellas και της Green Cola Operations. Οι αυξημένες πωλήσεις δεν ενισχύουν απλώς την παρουσία μας, αλλά ανοίγουν νέους δρόμους εξέλιξης και καινοτόμων συνεργασιών, βασισμένων στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την έντονη αναπτυξιακή μας πορεία και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς».

Οι επενδύσεις του 2024

Τον Μάιο 2024, η ΧΗΤΟΣ υπέγραψε πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 21 εκατ. ευρώ με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και την Τράπεζα Πειραιώς, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιτόκιο και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή. Η εταιρεία στοχεύει στην υλοποίηση ενός επενδυτικού πλάνου άνω των 25 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ολοκλήρωση του πλάνου αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία από το τέλος του 2025.

Παράλληλα, η Ζήρεια ΕΠΕ, 100% θυγατρική της ΧΗΤΟΣ, υλοποιεί επένδυση 3 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στην Κόρινθο, αυξάνοντας τη δυναμικότητα του Ομίλου Green Beverages, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της περιόδου υψηλής ζήτησης.

Οι στόχοι για το μέλλον

Η ΧΗΤΟΣ στοχεύει στη συνέχιση της επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της. Παράλληλα, εστιάζει στην ενδυνάμωση του εξαγωγικού της προσανατολισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, ενώ επιδιώκει τη βελτίωση του κόστους παραγωγής μέσω της επιτάχυνσης των προγραμματισμένων επενδύσεων.

Για το 2024, η εταιρεία στοχεύει σε κύκλο εργασιών άνω των €115 εκατ. ευρώ, με περαιτέρω ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους και αύξηση του EBITDA, διαμορφώνοντας ισχυρές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ο Όμιλος εισέρχεται σε μια νέα εποχή δημοσιεύοντας την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Green Beverages εντός του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας GRI (GRI Standards). Για πρώτη φορά, ο Όμιλος θα πραγματοποιήσει διπλή ανάλυση ουσιαστικότητας (double materiality assessment) σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) και τα σχετικά πρότυπα ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Απώτερος στόχος είναι τα οφέλη από την δραστηριότητά του να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους του, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αποτελέσματα ανά γεωγραφική ζώνη

Ευρώπη

Η Green Cola ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, εδραιώνοντας τη θέση της σε στρατηγικές αγορές όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια.

Το 2024, η ΧΗΤΟΣ στοχεύει σε περαιτέρω διεύρυνση της διανομής της και τον εμπλουτισμό του κωδικολογίου της, ενώ παράλληλα, προωθεί την ανάπτυξη συνεργιών στο εξωτερικό μέσα από την υφιστάμενη διεθνή παρουσία για το σύνολο του κωδικολογίου της. Σημαντική έμφαση δίνεται στην ψηφιακή της παρουσία, εστιάζοντας στην επιτυχία της στην πλατφόρμα της Amazon, όπου σημειώνει ταχεία ανάπτυξη και εντυπωσιακή αποδοχή από τους καταναλωτές της Δυτικής Ευρώπης, Αγγλίας και Γερμανίας.

Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο Όμιλος Green Beverages σημείωσε δυναμική παρουσία σε 14 χώρες της Μ. Ανατολής ενώ το 2024, προχώρησε σε δύο νέες συμφωνίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Gulf International και στη Σαουδική Αραβία με την Al Rabie, οι οποίες θα προσδώσουν επιπλέον ανάπτυξη στην εταιρεία την περίοδο 2025-2026.

Συμφωνία με Gulf International

Τον Ιούνιο του 2024, η Green Cola Middle East ανακοίνωσε συνεργασία με την Gulf International LLC, την κορυφαία εταιρεία πωλήσεων και διανομής FMCG στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στόχος αυτής της στρατηγικής συνεργασίας είναι η διείσδυση του εμπορικού σήματος της Green Cola και των προϊόντων της στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ισχυροποιώντας την παρουσία της στην κατηγορία του αναψυκτικού. Αυτή η συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της ΧΗΤΟΣ να παρέχει καινοτόμες και πιο υγιεινές επιλογές – “Better For You Beverages”- στους καταναλωτές της, διεθνώς.

Συμφωνία με Al Rabie

Ακόμα μια στρατηγική συμφωνία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2024, με την Green Cola Middle East να ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Al Rabie Saudi Foods, μια από τις μεγαλύτερες και πρωτοπόρες εταιρείες στην παραγωγή χυμών στη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική επιχειρηματική επιτυχία της ΧΗΤΟΣ και του Ομίλου Green Beverages, καθώς ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφειά τους σε δυναμικές υποσχόμενες αγορές του εξωτερικού επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

ΗΠΑ

Στην απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά των ΗΠΑ, ο Όμιλος Green Beverages το 2023 επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της διανομής στους βασικούς του πελάτες, ως επί το πλείστον αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου όπως οι H-E-B-, Market Basket, Target, καθώς επίσης ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στο e-commerce μέσω της Amazon. Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν παρουσία σε περισσότερα από 3.000 σημεία λιανικής.