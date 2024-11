Πάνω από €216 εκατ. τα έσοδα της EY Ελλάδος το οικονομικό έτος 2024

Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε τη δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση, τις πρακτικές και τις επιδόσεις της εταιρείας στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν στο επιχειρηματικό της μοντέλο, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και καλύπτει το οικονομικό έτος 2024 (ΟΕ24), ενώ περιλαμβάνει – για λόγους συγκρισιμότητας – και στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2023 (ΟΕ23) και 2022 (ΟΕ22). Έχει ως στόχο να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίδραση της ΕΥ Ελλάδος στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, καθώς και για τη θετική αξία που δημιουργεί στο πλαίσιο της αποστολής της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου.

Μακροπρόθεσμη αξία για το περιβάλλον και την κοινωνία

Πιστός στην δέσμευσή του για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ έχει θέσει επιστημονικά καθορισμένους στόχους για τη μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 40% έως το 2025, αντισταθμίζοντας, παράλληλα, περισσότερες εκπομπές από αυτές που παράγει, στον δρόμο προς την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα (net zero). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ Ελλάδος, πέρα από τη μέτρηση εκπομπών Scope 1 και Scope 2, προχώρησε και στη μέτρηση εκπομπών Scope 3.

Το παγκόσμιο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής επίδρασης, EY Ripples, επιδιώκει να επηρεάσει θετικά ένα δισεκατομμύριο ζωές μέχρι το 2030, και, από την έναρξή του το 2018 μέχρι σήμερα, έχει ήδη επηρεάσει πάνω από 127 εκατομμύρια ζωές. Μόνο στην Ελλάδα, το ΟΕ24, η EY επηρέασε 1,1 εκατομμύρια ζωές, με την ενεργή συμμετοχή 452 εθελοντών, ενώ από την έναρξη του προγράμματος στη χώρα μας, οι δράσεις του έχουν επηρεάσει θετικά σχεδόν 2 εκατομμύρια ζωές.

Δημιουργώντας εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες

Η ΕΥ δεσμεύεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών, υιοθετώντας μετασχηματιστικές τεχνολογίες, με προτεραιότητα τη διαφάνεια και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο ενός τριετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 10 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, η ΕΥ παρουσίασε πριν ένα χρόνο το EY.ai, μία ενιαία πλατφόρμα για την καινοτομία και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το EY.ai επιτρέπει στους πελάτες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα οφέλη της AI, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, κρίσιμα ζητήματα, όπως η λογοδοσία, η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η ακεραιότητα, η ενσωμάτωση και η επαγγελματική υπευθυνότητα.

Αναγνωρίζοντας την αξία των ανθρώπων της

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της EY βασίζεται στην ποιότητα των ανθρώπων της, τον επαγγελματισμό και τον ενθουσιασμό τους για αυτό που κάνουν. Η ΕΥ δεσμεύεται να τους εξασφαλίζει ένα ευέλικτο περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς, που τους υποστηρίζει ώστε να εξελιχθούν και να βιώσουν μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία, εξισορροπώντας την επαγγελματική ανάπτυξη με τις προσωπικές και οικογενειακές τους προτεραιότητες.

Κατά το ΟΕ24, η συμμετοχή των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος έφτασε το 46%, και στο 35% των ανώτερων διοικητικών θέσεων (senior management). Παράλληλα, το 42% των 368 προαγωγών του ΟΕ24, ήταν γυναίκες. Την τελευταία δεκαετία, το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥ Ελλάδος αυξήθηκε από 540 σε 2.411 – μια αύξηση της τάξης του 346% – παρέχοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Κατά τα ΟΕ23 και ΟΕ24, η ΕΥ προσέλαβε, αντίστοιχα, 20 και 26 Έλληνες που εργάζονταν στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αναστροφής του “brain drain” της προηγούμενης δεκαετίας.

Η ΕΥ δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους της, μέσω της διά βίου μάθησης. Το ΟΕ24, στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της ΕΥ έλαβαν 801 ψηφιακές πιστοποιήσεις EY Badges και ολοκλήρωσαν 120.000 ώρες εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η ΕΥ επενδύει στην ευημερία των εργαζομένων της, με πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική υγεία.

Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες της ΕΥ για τους ανθρώπους της, αναγνωρίζονται από κορυφαίους οργανισμούς, όπως επιβεβαιώνεται από τα βραβεία και τις πιστοποιήσεις Best WorkplacesTM Hellas 2024, Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024, Great Place to Work® Hellas Certified™ και Top Employer Greece 2024, που κατέκτησε το 2024.

Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις αυτές, καταγράφονται σε μία περίοδο κατά την οποία η EY Ελλάδος πέτυχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 18% τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη (OE19-OE24), και ξεπέρασε τα €216 εκατ. σε έσοδα το ΟΕ24, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών-μελών του παγκόσμιου οργανισμού.

Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε τη δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, πιστοί στην δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία μας. Σε μια εποχή πρωτόγνωρων κρίσεων, από την κλιματική αλλαγή και τη γεωπολιτική αστάθεια, έως τις τεχνολογικές ανατροπές και την κοινωνικοοικονομική ανισότητα, γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να στοχεύσουμε ψηλότερα, να δουλέψουμε πιο “έξυπνα” για να πετύχουμε περισσότερα, ενώ παράλληλα θα αναπτυσσόμαστε και ως άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη δημιουργία και την προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, με οδηγό τις κοινές μας αξίες και την αποστολή μας να τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν το μέλλον με εμπιστοσύνη, δημιουργώντας όλοι μαζί έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο».