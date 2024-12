Βράβευση για το SoftOne Go Estiasis στα Food and Drink Innovation Awards

Το SOFTONE GO ESTIASIS απέσπασε το βραβείο “Technology Innovation” στα Food and Drink Innovation Awards, που διοργανώθηκαν από την BOUSSIAS Communications την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η λύση ψηφιακής διαχείρισης ταμείου GO ESTIASIS ξεχώρισε για την τεχνολογική της υπεροχή και τον αντίκτυπό της στον κλάδο, ως πλατφόρμα σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες των επιχειρήσεων εστίασης στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Οι προηγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει το SOFTONE GO ESTIASIS ενισχύουν την αποδοτικότητα, διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες, μειώνουν τα λειτουργικά κόστη και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης εστίασης. Η πλατφόρμα προσφέρει απρόσκοπτη λειτουργία, ακόμη και εκτός σύνδεσης, ενώ διευκολύνει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση τραπεζιών, delivery, take away και μπαρ ταυτόχρονα από μια και μόνο οθόνη.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την βραβευμένη ψηφιακή πλατφόρμα αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα ψηφιακή εποχή, εξασφαλίζοντας τη διασύνδεση με συστήματα πληρωμών (EFT/POS) και την πλατφόρμα myDATA, την αυτόματη έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων παραστατικών, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των επιχειρησιακών δεδομένων.