Χριστουγεννιάτικα δώρα στους συνδρομητές της Cosmote

Δώρα για το κινητό, το σταθερό, την τηλεόραση και τις παραγγελίες φαγητού και καφέ, επιφυλάσσει και φέτος τα Χριστούγεννα η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της. Δωρεάν απεριόριστα data στο κινητό, δωρεάν απεριόριστη ομιλία από το σταθερό, δωρεάν COSMOTE TV, αλλά και έκπτωση για παραγγελίες φαγητού στο ΒΟΧ, μπορούν να απολαύσουν όλοι οι συνδρομητές της με την ενεργοποίηση των δώρων στο COSMOTE Αpp και αντίστοιχα στο WHAT’S UP Αpp για τους χρήστες του WHAT’S UP. Οι προσφορές μπορούν να ενεργοποιηθούν oποιαδήποτε στιγμή έως και τις 2 Ιανουαρίου 2025. Έξτρα δώρα περιμένουν τους συνδρομητές COSMOTE και WHAT’S UP και από τον μεγάλο Χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, όλοι οι πελάτες κινητής COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής , COSMOTE Neo) μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 15 ημέρες. Για να επικοινωνούν, να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα, όπου κι αν βρίσκονται, στο μεγαλύτερο και γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας, το COSMOTE 5G.

Επίσης, όλοι οι πελάτες σταθερής COSMOTE μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους από το σταθερό τους για 15 ημέρες .

Δωρεάν πρόσβαση για 1 μήνα στο Entertainment Pack προσφέρει και φέτος η COSMOTE TV σε όλους τους συνδρομητές της COSMOTE, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές, τα ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY, αλλά και ένα πλούσιο περιεχόμενο από όλες τις θεματικές κατηγορίες καλύπτοντας τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας.

Επιπλέον, στο ΒΟΧ, μια από τις πλέον κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν το αγαπημένο τους φαγητό ή καφέ με έκπτωση 4€ (ελάχιστη παραγγελία 8€). Με περισσότερα από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στο BOX ο χρήστης βρίσκει αποκλειστικές προσφορές από φαγητό και καφέ μέχρι προϊόντα supermarket, κερδίζοντας καθημερινά και σε επιλογές και σε εκπτώσεις.

Το κάθε δώρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά.

Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός

Επιπλέον, όλοι οι συνδρομητές COSMOTE και WHAT’S UP μπορούν να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα στον μεγάλο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό της εταιρείας, έως τις 08/01/2025, στο COSMOTE App και στο WHAT’S UP App.

Συγκεκριμένα, μπορούν να κερδίσουν:

τηλεοράσεις από τον ΓΕΡΜΑΝΟ, αξίας 1.500€ η καθεμία και πολλά ακόμη πλούσια δώρα τεχνολογίας

δωροεπιταγές AEGEAN, αξίας 1.500€ η καθεμία

δωροεπιταγές IKEA, αξίας 1.500€ η καθεμία

δωροεπιταγές payzy, αξίας 500€

δωροεπιταγές BOX, αξίας 500€

Για άλλη μια χρονιά, η COSMOTE είναι δίπλα στους συνδρομητές της προσφέροντας μοναδικά δώρα για να μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους χωρίς περιορισμούς, να ψυχαγωγούνται και να μοιράζονται όμορφες στιγμές με τους φίλους και τους συνεργάτες τους.