Ελληνας ελαιοπαραγωγός κορυφαίος στον κόσμο για το 2024

Στο τέλος κάθε ελαιοκομικής χρονιάς, η Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (WAWWJ - World Association of Journalists and Writers of Wines, Liquors and others), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC).

Αυτή η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων έχει την ονομασία EVOO World Ranking (EVOOWR) και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που δημιουργήθηκε το έτος 1997.

Την 01/01/2024, ανακοινώθηκαν για τη φετινή χρονιά τα τελικά αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων EVOOWR 2024, γνωστοποιεί ανακοίνωση της Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.

Για το 2024, αξιολογήθηκαν 21.213 δείγματα ελαιολάδου, από 37 ελαιοπαραγωγικές χώρες και περισσότερες από 2.000 εταιρείες - παραγωγούς αντίστοιχα, τα οποία είχαν διακριθεί σε 49 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας σε όλο τον κόσμο.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων του 2024 αποτελεί η ανάδειξη της Ελλάδας ως νικήτριας και Νο.1 ελαιοπαραγωγός χώρα γαστρονομικών ελαιολάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας 9.263 πόντους, στην κατηγορία World Ranking of Countries of Flavored Oils 2024.

Ταυτόχρονα, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου αναδείχτηκαν νικητές και Νο.1 ελαιοπαραγωγός γαστρονομικών ελαιολάδων παγκοσμίως με 3.914 πόντους, συνεισφέροντας στην Ελλάδα ως ποσοστό το 43% των πόντων της, ώστε να αναδειχθεί στην 1η θέση του κόσμου για το 2024.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν ως η κορυφαία Ελληνική εταιρεία ελαιοπαραγωγός εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων για το 2024 και κατέλαβαν την πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας 12η θέση παγκοσμίως, ως ελαιοπαραγωγός εταιρεία εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων (TOP 15 SOCIETIES OF THE WORLD 2024), ανάμεσα σε περισσότερες από 2.000 εταιρείες και ελαιοπαραγωγούς ανά τον κόσμο.