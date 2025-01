Π. Πετρόπουλος: Τι σηματοδοτούν οι μετοχικές αλλαγές

Τη σημασία των μετοχικών αλλαγών στην Π. Πετρόπουλος που ανακοινώθηκαν σήμερα και αφορούν το 25,8% της εισηγμένης εταιρείας προσπαθούν να ερμηνεύσουν παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, το ποσοστό που κατείχε στην εισηγμένη (25,8%) ο Κων/νος Πετρόπουλος μεταβιβάζεται στην εταιρεία Ecoblu, η οποία εξακολουθεί μεν να ελέγχεται κατά 99% από τον ίδιο τον Κων/νο Πετρόπουλο, πλην όμως ο σημερινός εκτελεστικός πρόεδρος της Π. Πετρόπουλος, Μιχάλης Οικονομάκης, κατέχει θέση διαχειριστή.

Με άλλα λόγια, ο Μιχάλης Οικονομάκης θα είναι εκείνος που θα αποφασίζει στις γενικές συνελεύσεις για το 25,8% των μετοχών της Π. Πετρόπουλος, με εξαίρεση κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως η μεταβολή της εθνικότητας και της επωνυμίας της εισηγμένης, η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η λύση της, κ.λπ.

Με δεδομένο μάλιστα ότι περίπου το 7,5% της Π. Πετρόπουλος αποτελείται από ίδιες μετοχές, το «αποτύπωμα» του Μιχάλη Οικονομάκη επί των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων διευρύνεται από το 25,8% στο 27,9% (στην πράξη καθίσταται ακόμη μεγαλύτερο, καθώς συνήθως τα ποσοστά απαρτίας απέχουν σημαντικά από το 100%).

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Πετρόπουλος θα εξακολουθήσει να κατέχει και να ψηφίζει για το 25,13% της εισηγμένης.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, δεν αποκλείεται σε επόμενη χρονική φάση να δούμε και άλλες εξελίξεις που σχετίζονται με την όλη υπόθεση, με τους ίδιους πάντως να «διαβάζουν» με διπλό τρόπο τα νέα δεδομένα:

Πρώτον, εκτιμούν ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία διασφαλίζεται η μετοχική συνέχεια της εισηγμένης (οι βασικότεροι μέτοχοι Κωνσταντίνος και Γιάννης Πετρόπουλος έχουν αποχωρήσει εδώ και χρόνια από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας), ζήτημα που έχει τεθεί κατά το παρελθόν σε γενικές συνελεύσεις της Π. Πετρόπουλος.

Και δεύτερον, αναγνωρίζουν τον αναβαθμισμένο ρόλο του Μιχάλη Οικονομάκη, ο οποίος πέρα από εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας θα είναι και αυτός που αποφασίζει για το 25,8% των μετοχών της, ή κατ’ ουσία για το 27,9% αν συνεκτιμηθεί και η ύπαρξη ιδίων τίτλων.

Στη συνδεδεμένη Ecoblu IKE πέρασε το ποσοστό 25,88% του Κων. Πετρόπουλου

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.01.2025 από την κυπριακή εταιρεία «ANABAK TRADING AND INVESTMENTS LTD», την εταιρεία «Ecoblu Ι.Κ.Ε.», τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και τον κ. Μιχαήλ Οικονομάκη, ανακοινώνει τα εξής:

Την 21/01/2025 η κυπριακή εταιρεία «ANABAK TRADING AND INVESTMENT LTD», που ανήκει κατά 100% στον κ. Κων/νο Πετρόπουλο, μεταβίβασε, στην εταιρεία «Ecoblu Ι.Κ.Ε.», λόγω εισφοράς στην κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου της, 1.830.338 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,88% των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη. Η εταιρεία «Ecoblu Ι.Κ.Ε.», δεν κατέχει άλλες μετοχές του Εκδότη. Η ANABAK TRADING AND INVESTMENTS LTD κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων της Ecoblu Ι.Κ.Ε.

Διαχειριστής της Ecoblu Ι.Κ.Ε. είναι ο κ. Μιχαήλ Οικονομάκης, ο οποίος δικαιούται να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η Ecoblu Ι.Κ.Ε., με εξαίρεση τα θέματα που σχετίζονται με: (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας, (γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (δ) λύση της Εταιρείας, (ε) έγκριση συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, (στ) έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, για τα οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της Ecoblu Ι.Κ.Ε.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, τα υποβάλλοντα την γνωστοποίηση πρόσωπα ενεργούν συντονισμένα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις τους, η κυπριακή εταιρεία «ANABAK TRADING AND INVESTMENTS LTD» κατείχε άμεσα και ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος έμμεσα, μέσω της προαναφερθείσας εταιρείας, 1.830.338 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 25,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.