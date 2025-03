Συνεργασία EY Ελλάδος και Morphoses

Οι δύο φορείς παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Unlocking the power of Generational Diversity in the workplace» για να βοηθήσουν οργανισμούς να αξιοποιήσουν και να βελτιώσουν τη διαγενεακή συνύπαρξη στον εργασιακό χώρο.