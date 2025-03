Fais: Με 67,81% οι Σάμι Φάις και Λούση Φάις

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FAIS GROUP Α.Ε.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 28.03.2025 από τους κ. Σάμ Φάϊς του Ίνο, Λούση Φάϊς του Ίνο, Άννα Μορδεχάι καθώς και τις εταιρείες ROCKETEER ENTERPRISES LTD, KAUFMAN TRADING LTD και HANDYWAY HOLDING LTD, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, στις 27.03.2025 κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., ήτοι των 45.502.500 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι κ.κ. Σαμ Φάϊς του Ίνο και Λούση Φάϊς του Ίνο κατέχουν από κοινού, άμεσα και έμμεσα, 30.856.624 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,81 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως εξής:

(α) ο κος Σαμ Φάϊς κατέχει άμεσα 4.258.839 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,36 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(β) ο κος Σαμ Φάϊς κατέχει έμμεσα ως πραγματικός δικαιούχος κατά 100% της εταιρείας DENYER TRADING LTD, 1.869.776 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,11 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(γ) η κα Λούση Φάϊς του Ίνο κατέχει άμεσα 3.636.398 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,99% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

(δ) Έμμεσα, οι κ.κ. Σαμ Φάϊς του Ίνο και Λούση Φάϊς του Ίνο ως πραγματικοί δικαιούχοι των κάτωθι εταιρειών κατά 50% έκαστος εξ αυτών:

1) ROCKETEER ENTERPRISES LTD 8.441.080 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,55 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2) KAUFMAN TRADING LTD 8.183.850 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,99 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3) HANDYWAY HOLDING LTD 4.466.681 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,82 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Σαμ Φάϊς του Ίνο και Λούση Φάϊς του Ίνο, ως κατέχοντες την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου (άμεση και έμμεση συμμετοχή) κατά συνολικό ποσοστό 67,81 % έχουν συνάψει την από 01.12.2024 συμφωνία μετόχων δυνάμει της οποίας αποφάσισαν να ενεργούν συντονισμένα, ώστε να ελέγχουν από κοινού την Εταιρεία, ασκώντας συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου στην Γενική Συνέλευση για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της.

Επίσης, η κα Άννα Μορδεχάι κατέχει άμεσα 2.829.979 κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,22 % επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.