Intertech: Πτώση 19% στον κύκλο εργασιών το 2024

"Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, οι εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων επιβάρυνε σημαντικά τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα.Ταυτόχρονα, η καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε τάσεις συγκράτησης, εστιάζοντας κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης. Ενώ παράλληλα, το κόστος δανεισμού διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Intertech.

"Σημαντική εξέλιξη για την Εταιρεία της Intertech ήταν η λήξη της σύμβασης sale&leaseback του ακινήτου, έδρας στο Ελληνικό, μέσω της πλήρους εξόφλησης και μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας στη ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία κατά τη τρέχουσα χρήση κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 19% σε σχέση με το 2023, καθώς o κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 17.417 χιλ. έναντι € 21.599 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Στη μείωση αυτή των πωλήσεων, σημαντικά συνέβαλαν:

- η πτώση της αγοράς στα ασύρματα τηλέφωνα

- ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από προϊόντα χαμηλού κόστους

- οι συμβάσεις έργων με το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2022, 2023 και ολοκληρώθηκαν τους πρώτους μήνες του 2024, χωρίς την περαιτέρω ανάπτυξη νέων έργων

- οι συνεχόμενες καθυστερήσεις στις παραλαβές εμπορευμάτων από τον κύριο προμηθευτή της Εταιρείας - λόγω της αλλαγής των λειτουργικών του συστημάτων -με συνέπεια την ακύρωση συμφωνημένων παραγγελιών πελατών.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 3.161 χιλ. έναντι € 4.237 χιλ. της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση της τάξης του 25%, γεγονός που οφείλεται κυρίως,

- στις αυξήσεις του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων και

- στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής προς τους πελάτες, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου ανταγωνισμού.

Tα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης διαμορφώθηκαν σε € 2.429 χιλ. έναντι € 2.641 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας μείωση € 212χιλ. ήτοι σε ποσοστό 8%.

Η μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα, οφείλεται στη μείωση των εγγυητικών προς τους προμηθευτές, καθώς και στη μειωμένη χρήση βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, μέσω factoring.

Σημαντική, η μείωση στα παρεπόμενα έσοδα, λόγω μειωμένης συμμετοχής του κύριου προμηθευτή στα έξοδα προώθησης των εμπορευμάτων της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημία €721 χιλ. έναντι κερδών €473χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €35 χιλ. έναντι €1.274χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία, παρά την σημαντική πτώση των μεγεθών της στη τρέχουσα χρήση, διατήρησε την ρευστότητα της σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς η σχέση δανειακών / ιδίων κεφαλαίων, μειώθηκε σε 0,19 έναντι της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνουμε ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας αφορά κυρίως, στη χρήση του factoring των μεγάλων πελατών, σε αλληλόχρεο τραπεζικό λογαριασμό με την κάλυψη επιταγών και τέλος σε ομολογιακό δάνειο αξίας υπολοίπου ποσού € 444χιλ. κατά την 31/12/2024,το οποίο πρόκειται να εξοφληθεί εντός του τρέχοντος έτους 2025.

Σημαντικά Γεγονότα τετραμήνου 2025

Η Εταιρεία στα πλαίσια του Ν.3556/2007 κατά την 8η Απριλίου 2025, γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι:

Η εταιρεία με την επωνυμία «CD Μedia SOCIETAS EUROPAEA OF TRADING AND SALE OF SOFTWARE AND MULTIMEDIA OPTICAL SYSTEMS S.E.», την 07-04-2025 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, ήτοι 2.263.989 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,87 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της «CD MEDIA S.E.» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 56,91%. Η αγοράστρια εταιρεία ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο κ. Σπύρο Γιαμά, στα πλαίσια του Ν. 3556/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία « CD Media SE» έχει υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, καθόσον πλέον κατέχει συνολικά 4.794.221 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,91% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.