Επιστρέφει αύριο το Family Business Forum της KPMG

Την Τρίτη 6 Μαΐου, το 10th Family Business Forum της KPMG στην Ελλάδα, επιστρέφει στο Electra Palace Athens και ταυτόχρονα σε ένα υβριδικό περιβάλλον. Με κεντρικό μήνυμα “Legacy & Innovation: Paving the Future”, το συνέδριο-θεσμός αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα και ο Αυγερινός Χατζηχρυσός, Ταμίας του Δ.Σ. της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Ο καταξιωμένος Dr. Josh Baron, Senior Lecturer, Harvard Business School, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα 10 μυστικά που εξασφαλίζουν τη μακροζωία και την επιτυχία μια οικογενειακής επιχείρησης, μέσα από την κεντρική ομιλία του, με θέμα “The Secrets to Multi-Generational Success: 10 Practices to Consider for Building Your Family Business to Last”. Ο Dr. Baron διδάσκει το μάθημα Required Core Strategy στο πρόγραμμα MBA του Harvard Business School, καθώς και μαθήματα σχετικά με το θέμα Ownership and Leading a Family Business. Έχει επίσης διδάξει μαθήματα για τη Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων και τη Διαχείριση Συγκρούσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση στο Columbia Business School.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πάνελ με τίτλο «Οι προκλήσεις και τα μυστικά μιας επιτυχημένης πορείας», το οποίο θα συντονίσει η Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager, Family Business Consulting, KPMG στην Ελλάδα, με ομιλητές τα αδέλφια Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ και Στέφανος Παντελιάδης, Group CEO, OΡTIMA. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας, η διαδικασία διαδοχής στη νεότερη γενιά, η συνύπαρξη των δύο γενεών, αλλά και οι δομές οικογενειακής και εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν.

Τη σκυτάλη θα λάβει ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) για να συντονίσει το πάνελ με τίτλο “The F2F Business Model – A Family-to-Family Approach to Antifragility”, με ομιλητές τον Dr. Josh Baron, τον Αρμόδιο Γιαννίδη, C.E.O. Vitex A.E. και τον καθηγητή Βασίλη Θεοχαράκη, Professor of Strategic Marketing, Director of the Centre for Strategic Marketing & Sales, Cranfield School of Management, Cranfield University. Οι ομιλητές θα συζητήσουν για το επιχειρηματικό μοντέλο, F2F – Family to Family, καθώς και το πώς μπορεί να «χτιστεί» μια ανθεκτική, ανθρωποκεντρική κουλτούρα σε μια οικογενειακή επιχείρηση.

Η Ριάνα Ζαννή, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα μέσα από την παρουσίασή της με θέμα “Tax efficient structuring for Family Businesses: Protecting assets and Ensuring longevity” θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό και γιατί είναι απαραίτητος για την προστασία της οικογενειακής επιχείρησης και την εξασφάλιση της συνέχισής της, την αναδιάρθρωση στον σύγχρονο κόσμο των συνεχών μεταβολών, τα εργαλεία που απαιτούνται για την επιτυχημένη μεταβίβαση της οικογενειακής επιχείρησης στους διαδόχους της, καθώς και τις μεθόδους για τη βιώσιμη και επιτυχημένη συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Ο Σταύρος Γιαννέτσος, Co-Founder, Senior Strategy Advisor, altoValue, μέσα από την παρουσίασή του με τίτλο “From Bottlenecks to Breakthroughs: A Practical Approach to Structuring for Growth and Continuity”, θα αναφερθεί μεταξύ άλλων στα τρία πιο συνηθισμένα διαρθρωτικά σημεία συμφόρησης που κρατούν σιωπηλά πίσω τις οικογενειακές επιχειρήσεις, στους τρόπους που οι επιχειρήσεις μπορούν να οργανώσουν τη στρατηγική, τις λειτουργίες και την κουλτούρα για μακροπρόθεσμη επιτυχία σε όλες τις γενιές, αλλά και τα σημεία που πρέπει να εστιάσει μια οικογενειακή επιχείρηση στο σήμερα.

Θα ακολουθήσει ένα fireside chat «Διαχρονικότητα και ανάπτυξη, με τα μάτια στραμμένα στη διεθνή και εγχώρια αγορά» στο οποίο ο Νίκος Δημάκος και η Σόνια Λαζαρίδου – Γερολυμάτου, Διευθύντρια Κλάδου OTC και Αντιπρόεδρος, Gerolymatos International S.A., θα μιλήσουν για την πορεία της επιχείρησης μέχρι τη σημερινή 3η γενιά, για τους παράγοντες της επιτυχίας της, την εξαγωγική σας δραστηριότητα, τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής της, το επιχειρείν στην Ελλάδα και πολλά άλλα.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ένα πάνελ αφιερωμένο στην τεχνολογία, με θέμα πάνελ «Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Ιστορίες Ανάπτυξης με Σύμμαχο την Τεχνολογία», όπου ο Κωνσταντίνος Μηλαίος, Διευθυντής Πωλήσεων Corporate Segment, Vodafone Ελλάδας και ο Γιώργος Ζαριφόπολος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Όμιλος ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, υπό τον συντονισμό του Νίκου Μανιάτη, Partner, Head of Technology and Innovation, KPMG στην Ελλάδα, θα αναφερθούν στο πώς η τεχνολογία έχει συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών καθώς και ποιες καινοτομίες έχουν υιοθετηθεί για να διασφαλιστεί τη ποιότητα των προϊόντων, διατηρώντας πάντα στο κέντρο τις αξίες σας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.