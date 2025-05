Νέα εταιρεία δημιουργεί ο όμιλος Adecco με τη στήριξη της Salesforce

Ο Όμιλος Adeccο, ανακοίνωσε την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, στην οποία έχει επενδύσει από κοινού με τη Salesforce. Η στρατηγική αυτή συνεργασία στοχεύει στο να βοηθήσει τους οργανισμούς ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η νέα εταιρεία θα παρέχει στα Ανώτατα Στελέχη τα εργαλεία και τις δυνατότητες για να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται στρατηγικά εργαζόμενους και AI εργαλεία.

Αξιοποιώντας insights πελατών, την πλούσια τεχνογνωσία της Adecco σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και τη ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας Salesforce’s Agentforce, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ομάδων, στις οποίες συνυπάρχουν άνθρωποι και ψηφιακά εργαλεία (AI Agents) με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα.

«Αποστολή αυτής της νέας εταιρείας είναι να ενισχύσει τις ανθρώπινες δυνατότητες με αυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της εργασίας. Αγκαλιάζοντας την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα ορθά δομημένο πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και AI τεχνολογίας, θέτουμε τις βάσεις για επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, διευκολύνοντας παράλληλα την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των δύο κόσμων» δήλωσε ο Denis Machuel, CEO του Ομίλου Adecco.

Η πρόσφατη έρευνα Global Workforce of the Future 2024 του Ομίλου Adecco, με τίτλο «Working Through Change: Adapting to an AI-Driven World of Work», επιβεβαιώνει ανάγκη δημιουργίας εργαλείων που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα για τη στρατηγική κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού και ψηφιακών πόρων. Χαρτογραφώντας τις τάσεις που διαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο, εστιάζει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ανθρώπων και AI δεν αφορά μόνο την αυτοματοποίηση, αλλά και τη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού, δημιουργικού και ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος. H αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της AI είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς δείχνει ότι το 78% των εργαζομένων που χρησιμοποιούν AI καθημερινά αναφέρουν αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Η επιτυχία σε αυτό το νέο τοπίο απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη των εργαζομένων. Επίσης τονίζει ότι soft skills, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και η επικοινωνία, παραμένουν κρίσιμες δεξιότητες και δύσκολα αντικαθίστανται από την AI.

Παρά τα οφέλη όμως, μόνο το 25% των εργαζομένων έχει λάβει εκπαίδευση για τη χρήση της AI στον εργασιακό τους χώρο. Η Adecco επισημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων AI για να ενισχύσουν τη συνεργασία ανθρώπων και AI. Οι εργαζόμενοι που συνδυάζουν τις παραπάνω δεξιότητες με την τεχνογνωσία στην AI είναι πιο έτοιμοι για το μέλλον της εργασίας.