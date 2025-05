Συμμετοχή της ΟΝΥΞ ΑΕ στο «Economist Eastern Mediterranean Business Summit» στη Νέα Υόρκη

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών ΟΝΥΞ Α.Ε. (ASE:ONYX) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο 6ο New York – Eastern Mediterranean Business Summit, Nπου διοργανώνεται από το The Economist στη Νέα Υόρκη, στις 15 Μαΐου 2025, με τίτλο: "Spurring resilient and multilateral collaboration in the region".

O Πρόεδρος της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Ζησιάδης πρόκειται να απευθύνει χαιρετισμό, ενώ την εταιρεία θα εκπροσωπήσει στο πάνελ ο Αλέξης Δημητρακόπουλος, Investor Relations Director, ο οποίος θα είναι ομιλητής στη θεματική ενότητα για τις επενδύσεις και τις διατλαντικές συνέργειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ανατολικής Μεσογείου.

Η ΟΝΥΞ θα παρουσιάσει το εμβληματικό έργο της πολύ-επίπεδης αγροτουριστικής ανάπτυξης στη Σάνη Χαλκιδικής — ένα στρατηγικά τοποθετημένο, ενεργειακά αυτόνομο και πολιτισμικά φορτισμένο μεσογειακό εγχείρημα.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάδειξη των νέων επενδυτικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Ανατολική Μεσόγειος για το αμερικανικό και διεθνές κεφάλαιο, καθώς και του ρόλου της ΟΝΥΞ ως πιλότου για ένα βιώσιμο, πολιτισμικά ευαίσθητο και γεωστρατηγικά σημαντικό μοντέλο ανάπτυξης.