Στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) ανακοινώνει τη στρατηγική επένδυση στην Ευβοϊκή Ζύμη Α.Β.Ε.Ε. (“Ευβοϊκή Ζύμη”), κορυφαία ελληνική Εταιρεία παραγωγής φύλλου, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας και εμπορική επωνυμία ΖΥΜΗ ΨΑΧΝΩΝ.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η Ευβοϊκή Ζύμη, που ιδρύθηκε το 1984 και έχει έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας, ξεκίνησε ως ένας τοπικός παραγωγός με πάθος για τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και αξιόπιστες εταιρίες στην ελληνική αγορά τροφίμων.

Η Ευβοϊκή Ζύμη διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία διατίθενται μέσω των μεγάλων αλυσίδων supermarket στην Ελλάδα και εξάγονται σε περισσότερες από 20 χώρες. Με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση αλλά και διαρκή προσανατολισμό στην καινοτομία, η Ευβοϊκή Ζύμη παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της.

Νέο ορόσημο για την Εταιρεία αποτελεί η επικείμενη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι (7.000 τ.μ.), η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας.

Η Ευβοϊκή Ζύμη κατέχει ηγετική θέση σε έναν ανθεκτικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο, επωφελούμενη από τη συνεχή άνοδο της ζήτησης για ποιοτικά τρόφιμα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Με την υποστήριξη του Halcyon Equity Partners, η Εταιρεία βρίσκεται πλέον σε θέση να επιταχύνει τη στρατηγική της ανάπτυξη, επενδύοντας στην επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την ενσωμάτωση προηγμένων αυτοματισμών, την υιοθέτηση πρωτοβουλιών ESG, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας.

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευβοϊκής Ζύμης, δήλωσε: «Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των ελληνικών νοικοκυριών, τιμώντας την ελληνική γαστρονομική παράδοση, προσαρμοζόμενη στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης — με τη λειτουργία της νέας μονάδας, την επέκταση της προϊοντικής μας γκάμας και την ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας — ήταν κρίσιμο να επιλέξουμε έναν συνεργάτη που να συμμερίζεται το όραμά μας και να διαθέτει στρατηγική και λειτουργική τεχνογνωσία.

Το Halcyon Equity Partners ξεχώρισε για τον τρόπο προσέγγισης, την ενεργή εμπλοκή του και την απόλυτη ταύτιση με τις αξίες μας. Η δέσμευσή τους στην καινοτομία, στις αρχές ESG και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας τους καθιστά τον ιδανικό εταίρο για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις παραγωγικές μας δυνατότητες, να επενδύσουμε σε τεχνολογίες αιχμής και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την Εταιρεία μας ως περήφανο εκπρόσωπο της ελληνικής γαστρονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς».

Ο Λυκούργος Γαλανόπουλος, Partner στο Halcyon Equity Partners, δήλωσε: «Η Ευβοϊκή Ζύμη ενσαρκώνει ακριβώς τον τύπο οικογενειακής επιχείρησης που αναζητούμε ως επενδυτικοί εταίροι, με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση αλλά πλήρως εναρμονισμένη με τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και με σημαντικές δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα στηρίξουμε την οικογένεια του κ. Χαράλαμπου Κωνσταντάκη και τα παιδιά του, Νίκο και Κωνσταντίνο, στην επόμενη φάση ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής, την επιτάχυνση των εξαγωγών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει το brand».

Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Deloitte, Lambadarios Law Firm, PwC και Sioufas & Associates Law Firm.