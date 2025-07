Μυτιληναίος: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Metlen στο LSE

«Η εισαγωγή μας στο Λονδίνο θα ενισχύσει την προβολή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βελτιώσει τη ρευστότητά μας και θα επιτρέψει την ένταξή μας στους δείκτες FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου», επισημαίνει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στους μετόχους της Metlen.

Ο κ. Μυτιληναίος ευχαριστεί τους μετόχους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στη μετοχή, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.

Το μήνυμα στους μετόχους της Metlen

«Αγαπητές και αγαπητοί Μέτοχοι,

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τη METLEN. Με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% στην προσφορά ανταλλαγής μετοχών, εσείς – οι μέτοχοί μας –στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας. Εκ μέρους όλης της εταιρείας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εμπιστοσύνη, αλλά και για τη διαρκή υποστήριξή σας.

Από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου ξεκινά η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που έχει πετύχει η ΜETLEN όλα αυτά τα χρόνια.

Η εισαγωγή μας στο Λονδίνο θα ενισχύσει την προβολή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βελτιώσει τη ρευστότητά μας και θα επιτρέψει την ένταξή μας στους δείκτες FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι διευρύνουμε την πρόσβασή μας τόσο στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η ΜETLEN θα παραμείνει με ταυτόχρονη παρουσία στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθηνών, τιμώντας τις ρίζες μας και διατηρώντας ισχυρή παρουσία και στις δύο αγορές.

Αναπτυχθήκαμε. Από εθνικός πρωταθλητής, σε διεθνή πρωταγωνιστή στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων — αποδίδοντας σταθερά ισχυρά αποτελέσματα και επιχειρησιακή αριστεία. Τώρα, κοιτάμε μπροστά με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία και αποφασιστικότητα.

Το όραμά μας είναι μεγάλο — και ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας συμμάχους όπως εσάς για να το κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Μας γεμίζει ενέργεια η εμπιστοσύνη σας - είναι πηγή δύναμης, αλλά και ευθύνης - και νιώθουμε έτοιμοι και αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες σας.

Γιατί σήμερα δεν ανοίγει απλώς μια νέα σελίδα , είναι το επόμενο κεφάλαιο στη συναρπαστική αυτή, κοινή μας διαδρομή.

Και πάλι σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Metlen: Στο 90,16% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης, τα επόμενα βήματα

Νωρίτερα, η Metlen PLC ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που υπέβαλε στις 25 Ιουνίου 2025 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία, εκδόσεως της Μetlen A.E., τις οποίες η Μetlen PLC και οποιαδήποτε «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» με τη Μetlen PLC δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Μetlen PLC σε ευρώ με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχή του Ανταλλάγματος προς μία Μετοχή της Μetlen A.E.

Οπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 25 Ιουλίου 2025, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα 129.024.224 Μετοχές της Μetlen Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Μetlen Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των συνολικά 30.899.783 Μετοχών της Μetlen Α.Ε., τις οποίες κατέχουν άμεσα ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd.

Συνεπώς, η προϋπόθεση να έχουν προσφερθεί, και να μην έχουν ανακληθεί, νόμιμα και έγκυρα Μετοχές της Μetlen S.A. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Μetlen S.A. έχει εκπληρωθεί.

ΑΙΡΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στις 25 Ιουλίου 2025 και στις 28 Ιουλίου 2025, η FCA και το LSE επιβεβαίωσαν αντίστοιχα ότι εγκρίθηκε η αίτηση για την εισαγωγή των Μετοχών του Ανταλλάγματος στην κατηγορία «equity shares» (commercial companies) της Επίσημης Λίστας και για διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων κινητών αξιών του LSE. Η έγκριση αυτή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη λήψη δήλωσης μετόχου που αποδεικνύει ότι η πλήρωση της ισχύουσας ελάχιστης απαίτησης διασποράς (10 τοις εκατό, η οποία πληρώθηκε κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής) θα λάβει χώρα κατά την Εισαγωγή και την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Συνεπώς, πληρώθηκε η Αίρεση Εισαγωγής.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στις 29 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων θα εκδώσει και θα παραδώσει επίσης Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο LSE και στο Χ.Α. περί τις 04 Αυγούστου 2025. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών της Μetlen Α.Ε. που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να παραλάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται μέσω είτε του CREST είτε του Σ.Α.Τ., ανάλογα με την επιλογή τους, την 1η Αυγούστου 2025, ενώ η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στο LSE και στο Χ.Α. αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου 2025.

Η Μetlen PLC θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, εφόσον είναι απαραίτητο, για οποιασδήποτε αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες, μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και μέσω της Υπηρεσίας Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (RNS) του LSE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Βάσει των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Μetlen PLC θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από όλους τους εναπομείναντες κατόχους Μετοχών της Μetlen Α.Ε. τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. που τους ανήκουν, οι οποίες αντιστοιχούν σε 14.083.937 μετοχές κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/2013 της Ε.Κ. (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), είτε:

(i) μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή της Μetlen Α.Ε., είτε

(ii) καταβολή ποσού σε μετρητά για κάθε μία Μετοχή της Μetlen Α.Ε. ίσο με €39,62 (το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά»).

Αναφορικώς με το Δικαίωμα Εξαγοράς σημειώνονται τα ακόλουθα:

(i) Η Μetlen PLC θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς στις 04 Αυγούστου 2025 δια της υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος προς την Ε.Κ.

(ii) Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι Μετοχών της Μetlen Α.Ε. θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω είτε του CREST είτε του Σ.Α.Τ.

(iii) Η μεταβίβαση Μετοχών της Μetlen Α.Ε. έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πώλησης 0,10%, ενώ η μεταβίβασή τους έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά υπόκειται σε αυτόν τον φόρο που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα.

Η Μetlen PLC θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς κατόπιν της έγκρισης του αιτήματός της από την Ε.Κ., μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και μέσω της Υπηρεσίας Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (RNS) του LSE.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Από τις 30 Ιουλίου 2025, οι κάτοχοι Μετοχών της Μetlen Α.Ε. που δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 της Ε.Κ. (το «Δικαίωμα Εξόδου»), επιλέγοντας είτε:

(α) να πωλήσουν χρηματιστηριακά τις Μετοχές της Μetlen Α.Ε. που τους ανήκουν στη Μetlen PLC έναντι καταβολής του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, είτε

(β) να παραδώσουν τις Μετοχές της Μetlen Α.Ε. που τους ανήκουν στη Μetlen PLC με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω είτε του CREST είτε του Σ.Α.Τ. βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής.

Αναφορικώς με το Δικαίωμα Εξόδου σημειώνονται τα ακόλουθα:

(α) Καθόσον η Μetlen PLC θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, η άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου θα λήξει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Συνεπώς, οι Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους συγχρόνως με την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς.

(β) Η μεταβίβαση Μετοχών της Μetlen Α.Ε. έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πώλησης 0,10%, ενώ η χρηματιστηριακή πώλησή τους έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά υπόκειται σε αυτόν το φόρο που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α.

Δεδομένου ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, η Μetlen PLC θα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Μetlen Α.Ε., η Μetlen PLC θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μetlen Α.Ε. για να αποφασίσει την υποβολή αίτησης προς την ΕΚ για τη διαγραφή των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Νόμου 3371/2005, κατά την οποία (Γενική Συνέλευση) η Μetlen PLC θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου υπέρ της σχετικής απόφασης. Για τη διαγραφή των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. από το Χ.Α. απαιτείται η έγκριση της Ε.Κ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της Ολοκλήρωσης και μέχρι την παύση διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, τα όρια διακύμανσης της τιμής των Μετοχών της Μetlen Α.Ε. αναμένεται να οριστούν σε ±10% επί της τιμής εκκίνησής τους κατά τον χρόνο που θα προσδιοριστεί από το Χ.Α.