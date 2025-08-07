American Airlines: Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Ντάλας από τις 21 Μαΐου 2026.

Η American Airlines συνεχίζει να επεκτείνεται στην Ελλάδα, ξεκινώντας την 5η καθημερινή πτήση της προς την Αθήνα (ATH) με μια νέα σύνδεση από το Dallas-Fort Worth (DFW).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καθώς οι ταξιδιωτικές ροές από την Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική συνεχίζουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η εισαγωγή του νέου δρομολογίου της American Airlines από το DFW προς την Αθήνα σηματοδοτεί τον πέμπτο κόμβο της εταιρείας με απευθείας σύνδεση προς την ελληνική πρωτεύουσα, προσφέροντας απευθείας πτήσεις από την Ελλάδα προς τις περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία.

Φέτος, η American εγκαινίασε με επιτυχία ένα νέο δρομολόγιο που συνδέει την Αθήνα (ATH) με τη Σάρλοτ (CLT). Το δρομολόγιο αυτό θα επανέλθει την επόμενη χρονιά, όπως και οι πτήσεις προς Σικάγο (ORD), Νέα Υόρκη (JFK) και Φιλαδέλφεια (PHL)

«Η ζήτηση των επιβατών για πτήσεις προς και από πόλεις με πλούσια πολιτιστική ταυτότητα συνεχίζει να αυξάνεται. Παρατηρούμε πως όλο και περισσότεροι πελάτες συρρέουν σε προορισμούς όπου μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, εξερευνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό με έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε προηγούμενη εμπειρία», δήλωσε ο José A. Freig, Vice President – International and Inflight Dining Operations. «Με αυτό το δρομολόγιο, οι επιβάτες μας στην Αθήνα θα έχουν επίσης πρόσβαση στον μεγαλύτερο κόμβο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, με δυνατότητα σύνδεσης προς περισσότερους από 225 προορισμούς στις ΗΠΑ και πέραν αυτών.»

Το πρόγραμμα της πτήσης Αθήνα – Ντάλας / DFW

*Οι ώρες πτήσεων μπορεί να αλλάξουν και λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα. Όλες οι ώρες είναι τοπικές.

«Η σύνδεση της Αθήνας από την επόμενη θερινή περίοδο με το Ντάλας/Φορτ Γουόρθ, τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί ακόμα μια εξαιρετική εξέλιξη για τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

«Παράλληλα με τις πολύ επιτυχημένες θερινές πτήσεις της American Airlines από το Σικάγο, την Νέα Υόρκη / JFK, την Φιλαδέλφεια, και πιο πρόσφατα τη Σάρλοτ, το νέο δρομολόγιο της American Airlines από το Ντάλας, ένα στρατηγικό κόμβο στην καρδιά του Τέξας, με ισχυρή επιχειρηματική, πολιτιστική και αθλητική ταυτότητα, προσφέρει στους επιβάτες ακόμη περισσότερες συναρπαστικές επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της αεροπορικής εταιρείας!

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την «ψήφο εμπιστοσύνης» της American Airlines προς την αγορά της Αθήνας και θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σταθερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με στόχο την δυναμική ανάπτυξη και την επιτυχία της στην Αθήνα.»

Καθώς η American συνεχίζει να επεκτείνει τις διατλαντικές της υπηρεσίες, η εταιρεία θα εγκαινιάσει νέα σύνδεση προς την Πράγα, Τσεχία (PRG) και θα προσθέσει νέα δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Βουδαπέστη (BUD), το Μιλάνο (MXP) και η Ζυρίχη (ZRH).

Κατά τη θερινή περίοδο του 2026, η American θα εξυπηρετεί 11 ευρωπαϊκούς προορισμούς απευθείας από το DFW – αριθμός ρεκόρ για την εταιρεία.

Εισιτήρια για τα νέα θερινά δρομολόγια του 2026 θα είναι διαθέσιμα προς αγορά από τις 11 Αυγούστου μέσω της ιστοσελίδας aa.com ή μέσω της mobile εφαρμογής της American Airlines.