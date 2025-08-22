Ποιος βρίσκεται πίσω από τη μετατροπή διατηρητέου της Ερμού σε ξενοδοχείο

Το «πράσινο φως» για τη μετατροπή του διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1-3, στην περιοχή του Ψυρρή, σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 50 κλινών έδωσε με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το συγκεκριμένο project στην καρδιά της Αθήνας φέρει την υπογραφή της οικογένειας Μπαρμπαλιά, η οποία είναι γνωστή για τη μακροχρόνια δραστηριοποίησή της στην αγορά ακινήτων.

Το ακίνητο αποτελείται επί της ουσίας από τέσσερα κτίρια, τα οποία πρόκειται να μετατραπούν σε τουριστικό κατάλυμα μετά τις σχετικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου, η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

• την αποκατάσταση του διατηρητέου συνόλου των τεσσάρων κτιρίων εντός του ενιαίου ακινήτου.

• την ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας και την κατασκευή νέου μεταλλικού φέροντα οργανισμού στα κτίρια επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1 και επί της οδού Αρτέμιδος 3.

• την προσθήκη καθ’ ύψος δύο ορόφων στο κτίριο (Κ1) επί των οδών Ερμού 98 και Αρτέμιδος 1 και τριών (3) ορόφων στο κτίριο (Κ2) επί της οδού Αρτέμιδος 3, χωρίς εφαρμογή διατάξεων περί ιδεατού στερεού.

Στόχος είναι η «ανάπτυξη κύριου τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείο 50 κλινών) με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ισόγειο και στον γ’ όροφο των Κ1 και Κ2 κτιρίων».

Την αξιοποίηση του ακινήτου έχει αναλάβει η εταιρεία «Ερμού 98», στην οποία ως εταίροι εμφανίζονται ο Γιώργος Μπαρμπαλιάς, η Ελένη Μπαρμπαλιά και η Φωτεινή Μπαρμπαλιά, παιδιά του αρχιτέκτονα Ηλία Μπαρμπαλιά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες του εγχειρήματος, τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού είχαν εγκρίνει τη μελέτη για το σχέδιο αξιοποίησης των τεσσάρων κτιρίων, που περιελάμβανε την προσθήκη δύο και τριών ορόφων αντίστοιχα, σε δύο εκ των τεσσάρων διατηρητέων κτιρίων.

Αργότερα, στις αρχές του 2025 το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το «πράσινο φως» εγκρίνοντας υπό συγκεκριμένους όρους τη μερική τροποποίηση της σχετικής «μελέτης επισκευής, αποκατάστασης, εντός ενιαίου οικοπέδου των τεσσάρων διατηρητέων, αντικατάστασης της στέγης στα κτίρια 3 και 4, την αλλαγή χρήσης από καταστήματα σε κύριο τουριστικό κατάλυμα του ισογείου των κτιρίων 1 και 2, από κατοικία σε κύριο τουριστικό κατάλυμα του α΄ ορόφου του κτιρίου 1 και από κατοικίες σε κύριο τουριστικό κατάλυμα των κτηρίων 3 και 4 μαζί με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις».