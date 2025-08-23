Νέα επένδυση από την οικογένεια Δαΐου στην Κρήτη

Μία επένδυση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που προβλέπει την ανάπτυξη ενός τουριστικού λιμένα μπροστά στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, έχει δρομολογήσει η εταιρεία Hellas Holiday Hotels A.E., συμφερόντων της οικογένειας Δαΐου.

Το project, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων, διαθέτει έγκριση χωροθέτησης ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα, καθώς και παραχώρησης χρήσης εκμετάλλευσής του, ενώ η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αστέριος Δάιος, ο λιμένας θα είναι δυναμικότητας 17 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. Το εμβαδό του χερσαίου χώρου του λιμένα θα είναι 11.455 τ.μ. και το εμβαδό της θαλάσσιας ζώνης 5.534 τ.μ.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου προτείνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή κλειστού χώρου διαθέσεως αναψυκτικών και πρόχειρου φαγητού συνοδευόμενου από κατασκευή σκίασης (πέργκολα).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ, η ξενοδοχειακή μονάδα έχει δυναμικότητα 300 δωματίων και απέχει περισσότερο των 4 χιλιομέτρων από την μαρίνα του Αγίου Νικολάου, του πλησιέστερου τουριστικού λιμένα, επομένως επιτρέπεται η δημιουργία μικρού ξενοδοχειακού λιμένα, με μέγιστη δυναμικότητα 30 σκαφών.

Η συνεισφορά

Στόχο του έργου αποτελεί η υλοποίηση εγκαταστάσεων που θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα τουριστικά σκάφη και παράλληλα θα αναβαθμίζουν τις συνθήκες ναυσιπλοΐας εντός του όρμου Βαθύ.

«Η επίτευξη του στόχου θα οδηγήσει στη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής, καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες προσβασιμότητας στην περιοχή και θα προκαλέσει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αναψυχής στην άμεση περιοχή του έργου (θαλάσσιος αθλητισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.α.), η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», επισημαίνεται στην ΜΠΕ.

Αναφέρεται, δε, πως η υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των υφιστάμενων ή υπό κατασκευή τουριστικών υποδομών στην άμεση και ευρύτερη περιοχή και την ωρίμαση ανάλογων επενδύσεων, αναμένεται να επιφέρει έμμεσες θετικές επιπτώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Και αυτό διότι η λειτουργία του συγκεκρικένου λιμένα αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών και να φιλοξενήσει μία σειρά δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού. Παράλληλα, πέρα από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η λειτουργία του λιμένα θα ενισχύσει την ταυτότητα της περιοχής ως πόλου τουριστικής ανάπτυξης.

«Συνεπώς, με έμμεσο τρόπο και στο ποσοστό που του αναλογεί, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συνδράμει θετικά στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», επισημαίνεται στην ΜΠΕ.

Το προφίλ της εταιρείας

Η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει στην κατοχή της το πολυτελές resort Daios Cove στο Βαθύ Κριτσάς του Αγίου Νικολάου Κρήτης, δυναμικότητας 717 κλινών. Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγμένης ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων.