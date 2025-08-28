Κλιμακώνεται η σύγκρουση για το μέλλον της Avramar

Η αναδιάρθρωση της Avramar, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρώπη, έχει εξελιχθεί σε μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και του βασικού μετόχου, της Amerra Capital, με τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται για το μέλλον της εταιρείας.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, η Amerra αντιδρά στην απόφαση των τραπεζών να προχωρήσουν σε συμφωνία πώλησης με την ισπανική Aqua Bridge. Οι άνθρωποι της Amerra υποστηρίζουν ότι το να παραδοθεί ένας όμιλος αξίας μισού δισ. ευρώ σε έναν τόσο μικρό παίκτη είναι κόντρα σε κάθε επιχειρηματική λογική.

«Το επιχειρηματικό σχέδιο που έχουμε δει από την Aqua Bridge δεν εμπνέει εμπιστοσύνη», σημείωσε πηγή κοντά στην Amerra. «Η Avramar χρειάζεται έναν ιδιοκτήτη με κλίμακα, τεχνολογία και κεφάλαια, όχι μια επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Η Amerra προωθεί αντ’ αυτού μια συμφωνία με την καναδική Cooke Aquaculture, παγκόσμιο παίκτη του κλάδου. Η Cooke έχει εκδηλώσει πρόθεση να καταθέσει δεσμευτική πρόταση με μετρητά τον Σεπτέμβριο.

Φυσικά θέλει πρόσβαση στις ελληνικές εγκαταστάσεις και στα οικονομικά στοιχεία της Avramar. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο ακύρωσε ξαφνικά την επίσκεψη της Cooke για έλεγχο που είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα.

Η Amerra αναγνωρίζει τα δικά της λάθη. Υπερβολικό δανεισμό στη συμφωνία του 2019, λανθασμένες επιλογές ηγεσίας και το σοκ της πανδημίας που εξαφάνισε εν μια νυκτί το μισό της εμπορικού δικτύου. Όμως άνθρωποι κοντά στον μέτοχο υποστηρίζουν ότι η σταθεροποίηση των τελευταίων ετών κινδυνεύει να ανατραπεί από τις αποφάσεις των τελευταίων μηνών.

Με την Cooke να ετοιμάζεται για πρόταση και την Aqua Bridge να εμφανίζεται ως φαβορί, οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν το μέλλον όχι μόνο της Avramar αλλά και την εικόνα του ελληνικού κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, που αποτελεί έναν από τους βασικούς εξαγωγικούς πυλώνες της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η μη ανανέωση της σύμβασης του Group CEO, εκπροσώπου του βασικού και μοναδικού μετόχου, της Amerra Capital, η οποία έληγε στις 31 Ιουλίου, δεν αποκλείεται να κλιμακώσει την αντιπαράθεση τραπεζών και δ.σ., από τη μια πλευρά, με την πλευρά του βασικού μετόχου την Amerra Capital από την άλλη.

Πηγές με γνώση αναφέρουν στο Euro2day.gr πως ο μέτοχος ετοιμάζεται να αμφισβητήσει νομικά την πορεία της διαδικασίας των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, έχουν δρομολογηθεί πολλαπλές νομικές κινήσεις. Μεταξύ αυτών προσφυγή κατά της μη ανανέωσης της σύμβασης του CEO, η οποία χαρακτηρίζεται «παράνομη» και αντίθετη με τα συμφέροντα των μετόχων. Αγωγές κατά του διοικητικού συμβουλίου για μη εκπροσώπηση των μετόχων. Αμφισβήτηση της διαδικασίας εξυγίανσης όπως έχει προταθεί, με επίκληση παρατυπιών και έλλειψης «δέουσας διαδικασίας».