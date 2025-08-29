Από τα... τούβλα χτίζεται νέο 5στερο ξενοδοχείο στον Αγιο Νικόλαο

Την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, προϋπολογισμού 74,35 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης προβλέπει ο σχεδιασμός της Ρεθυμνιώτικης Τουβλοποιίας Α.Ε., η οποία με το συγκεκριμένο project κάνει το ντεμπούτο της στον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας.

Το πλάνο της κρητικής βιομηχανίας, η οποία μετρά 26 χρόνια δραστηριοποίησης στην παραγωγή τούβλων, αφορά την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 374 κλινών, σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας στη θέση Αριγανιές στη δημοτική κοινότητα Βρουχά.

Στο πλαίσιο αυτό, αναρτήθηκε χθες προς δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project, βάσει της οποίας το ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί έπειτα από την πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ, το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων είναι 71.265,83 τ.μ.

Το έργο

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα απαρτίζεται από 31 κτίρια δωματίων, συνολικά από 159 δωμάτια, ενώ θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, χώροι εστίασης, ένα εμπορικό κατάστημα, ένας χώρος γραφείων, ένας χώρος συνεδριάσεων και ένα κλειστό κολυμβητήριο με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας. Λόγω των κλίσεων του εδάφους, προβλέπεται στο μέλλον η εγκατάσταση ενός ειδικού ανελκυστήρα πλαγιάς (τελεφερίκ) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλα τα ύψη του ακινήτου.

Η χωροθέτηση των κύριων εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας γίνεται στο εκτός οικισμού τμήμα του ενοποιημένου πολεοδομικά ακινήτου, ενώ παράλληλα μικρό τμήμα των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, υλοποιείται στο τμήμα εντός του παραδοσιακού οικισμού Πλάκας.

Ως προς τα συνοδά έργα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εγκατάσταση αφαλάτωσης, ανόρυξη γεώτρησης και υπόγεια διάβαση πεζών.

Συνεπώς, λόγω της κατάταξης και του χαρακτήρα του έργου, ο έλεγχος και η έγκριση της ΜΠΕ με σκοπό την χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

«Σκοπός του φορέα του έργου είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, που θα παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ο εμπλουτισμός της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Στόχος της μελετώμενης μονάδας είναι η προσέλκυση τουριστών, η οποία θα έχει αποτέλεσμα και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης, η ίδρυση της ξενοδοχειακής μονάδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό», επισημαίνεται στη σχετική ΜΠΕ.

Σημαντικό ύψος της επένδυσης, περί τα 15 εκατ. ευρώ, αποτελείται από δαπάνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «πράσινες» καθώς συνεισφέρουν στην πράσινη μετάβαση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Ζαχαρίας Λενακάκης, η μονάδα θα λειτουργεί εποχικά από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Τη χειμερινή περίοδο θα παραμένει κλειστή και οι μόνες ενέργειες που θα πραγματοποιούνται θα είναι εργασίες συντήρησης.

Βάσει προγραμματισμού, η κατασκευή της μονάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, τον Οκτώβριο του 2025 και η διάρκεια του κατασκευαστικού σταδίου εκτιμάται σε 18 μήνες, οπότε η μονάδα αναμένεται να μπει σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2027.

Τα οφέλη

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη, σε τοπικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, η λειτουργία της μονάδας θα επιφέρει αναπτυξιακά αποτελέσματα, τόσο άμεσα, με την τόνωση της άμεσης απασχόλησης εργατικού δυναμικού στην εν λόγω επιχείρηση, όσο και έμμεσα με την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και των υπόλοιπων κλάδων, όπως ο κατασκευαστικός, ο αγροτικός κ.λπ. Ταυτόχρονα η υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας οφέλη και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.