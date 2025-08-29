#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυξάνει το buyback στα 125 εκατ. ευρώ η Πειραιώς

Θα διαθέσει πρόσθετο ποσό ως 100 εκατ. ευρώ από τα καθαρά κέρδη της φετινής χρονιάς για την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό να βελτιώσει το EPS. Παραμένει στο 50% το (επιδιωκόμενο) payout και σπάει σε buyback (10%) και μέρισμα (40%).

Αυξάνει το buyback στα 125 εκατ. ευρώ η Πειραιώς

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 19:55

Την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που αποφάσισε η τελευταία τακτική γενική συνέλευσή της, δρομολογεί η Πειραιώς Financial Holdings, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν και να βελτιωθούν οι δείκτες «κέρδη ανά μετοχή» (ΕPS) και «μέρισμα ανά μετοχή».

Η Πειραιώς συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου, με βασικά θέματα την αύξηση της δύναμης κρούσης του buyback και την κατάργηση του stock option plan, το οποίο, αν και υιοθετήθηκε το 2021, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ (σ.σ. δεν έχει εκδοθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών).

Το ΔΣ της Πειραιώς εισηγείται στους μετόχους την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Ειδικότερα προτείνεται η απόκτηση ως 27.777.778 μετοχών (2,22%), με ελάχιστη τιμή τα 4,5 ευρώ και μέγιστη τα 9 ευρώ, σε διάστημα 24 μηνών.

Το συνολικό κόστος, βάσει της εισήγησης, δεν μπορεί να υπερβεί τα 125 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, η Πειραιώς επιδιώκει να «αυγατίσει» το buyback κατά 100 εκατ. ευρώ καθώς το υφιστάμενο πρόγραμμα, το οποίο σημειωτέον δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, προβλέπει κόστος ως 25 εκατ. ευρώ με διάθεση μάλιστα μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιβράβευσης.

Τα πρόσθετα 100 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν αποκλειστικά για αγορά ιδίων μετοχών που θα ακυρωθούν εν συνεχεία θα προέλθουν από τα κέρδη χρήσης της φετινής χρήσης και θα αποτελέσουν μέρος της ανταμοιβής μετόχων. Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 10% των εκτιμώμενων καθαρών κερδών ( περί το 1 δισ. ευρώ). Υπό το παραπάνω πρίσμα το επιδιωκόμενο payout παραμένει στο 50% και σπάει ως εξής: buyback 10% και μέρισμα 40%.

Το buyback εφόσον εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και λάβει το πράσινο φως του SSM θα εκκινήσει τον Οκτώβριο. Ως εκ τούτου θα αποτελέσει εμπροσθοβαρή ανταμοιβή μετόχων από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης Πειραιώς Financial Holdings και Τράπεζα Πειραιώς θα ακυρωθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης

Το υφιστάμενο πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση του Απριλίου, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί προβλέπει την απόκτηση ως 8.333.333 ιδίων μετοχών σε εύρος τιμών από 3 ως 8 ευρώ. Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 23 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για κατάργηση του stock option plan

Το μεγάλο στοίχημα της Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική

Μεγάλου: Απόδειξη ανθεκτικότητας τα αποτελέσματα των stress tests για την Πειραιώς

Πειραιώς: Πράσινο φως στο deal με Εθνική Ασφαλιστική άναψε η Επ. Ανταγωνισμού

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο