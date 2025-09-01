#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρεμιέρα με αυξημένη πληρότητα για το NYX Hotel στη Θεσσαλονίκη

Με πληρότητα που ξεπέρασε το 90% ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το NYX HOTEL THESSALONIKI άνοιξε τις πόρτες του τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:48

Το νέο ξενοδοχείο της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που από το 2017 έχει αναλάβει την ανάπτυξη του Ομίλου Fattal Hotels σε Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με την αξιοποίηση ενός κτιρίου που παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο στην αρχή της Τσιμισκή, το NYX HOTEL THESSALONIKI δίνει νέο παλμό στο κέντρο της πόλης. Η επιλογή τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία: λίγα μόλις βήματα από τα Λαδάδικα, η Θεσσαλονίκη, με τον ισχυρό πολιτιστικό της χαρακτήρα, τη δυναμική πανεπιστημιακή κοινότητα και τη στρατηγική της θέση ως πύλη προς τα Βαλκάνια, αποτελεί ιδανικό σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πρόκειται για την πρώτη πόλη της Βόρειας Ελλάδας όπου επενδύει η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, λειτουργώντας ως «άγκυρα» για την περιοχή και σημείο σύγκλισης εταιρικής και leisure ζήτησης.

Το NYX HOTEL THESSALONIKI διαθέτει 130 δωμάτια και σουίτες, πλήρως εξοπλισμένα με smart TVs, θύρες USB και υψηλής ταχύτητας Wi-Fi, για άνετη και απρόσκοπτη διαμονή. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν lounge bar και εστιατόριο με urban αισθητική, γυμναστήριο, business lounge, co-working υποδομές και αίθουσες συνεδρίων για επαγγελματικές αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, δήλωσε: «Το NYX HOTEL THESSALONIKI είναι ένας προορισμός από μόνος του με urban design, άνεση και εμπειρίες που αποτυπώνονται. Η θερμή ανταπόκριση και οι κρατήσεις, από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνουν πως η Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμη για αυτού του είδους τη φιλοξενία».

Οπως ανέφερε η εταιρεία, η πληρότητα ξεπέρασε το 90% ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.  

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι, ανέφερε:

«Με το NYX HOTEL THESSALONIKI ενισχύουμε στρατηγικά την παρουσία μας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Επενδύουμε σε πόλεις με ταυτότητα και μέλλον. Οραματιζόμαστε μια νέα σχέση ανάμεσα στη φιλοξενία και την αστική εμπειρία: να δημιουργούμε χώρους που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στην περιοχή και θέλουμε το NYX HOTEL THESSALONIKI να είναι σύμβολο αυτής της δυναμικής».

 

