Στον FTSE 100 του LSE εντάχθηκε η Metlen

Η μετοχή του ελληνικού ομίλου εντάχθηκε στον βασικό δείκτη του London Stock Exchange ένα μόλις μήνα μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε σημείωμά της, η JP Morgan εκτιμούσε ότι o οίκος θα έκανε το βήμα με την ελληνική εταιρεία να καταλαμβάνει την 67η θέση, βάσει κεφαλαιοποίησης.

O FTSE-Russell εκτός από τον ελληνικό όμιλο ενέταξε στον FTSE 100 και τη μετοχή της Burberry Group. Οι δυο αυτές προσθήκες οδηγούν εκτός δείκτη τις Unite Group και Taylor Wimpey.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο κλείσιμο της συνεδρίασης και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Ευάγγελος Μυτληναίος: Πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο

«Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας», τονίζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε ανάρτησή του.

«Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε Ευρώ.

Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».