#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον FTSE 100 του LSE εντάχθηκε η Metlen

Η ένταξη στον δείκτη «σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας», τονίζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. «Πρώτη ελληνική πολυεθνική που το πετυχαίνει». Το rebalancing θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Στον FTSE 100 του LSE εντάχθηκε η Metlen

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:06

Τελ. Ενημ.: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:20

Η μετοχή του ελληνικού ομίλου εντάχθηκε στον βασικό δείκτη του London Stock Exchange ένα μόλις μήνα μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε σημείωμά της, η JP Morgan εκτιμούσε ότι o οίκος θα έκανε το βήμα με την ελληνική εταιρεία να καταλαμβάνει την 67η θέση, βάσει κεφαλαιοποίησης. 

O FTSE-Russell εκτός από τον ελληνικό όμιλο ενέταξε στον FTSE 100 και τη μετοχή της Burberry Group. Οι δυο αυτές προσθήκες οδηγούν εκτός δείκτη τις Unite Group και Taylor Wimpey.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο κλείσιμο της συνεδρίασης και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.

Ευάγγελος Μυτληναίος: Πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο

«Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας», τονίζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε ανάρτησή του.

«Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε Ευρώ.

Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Metlen: Στο 8,346943% το ποσοστό του Prem Watsa

JP Morgan: Βλέπει ένταξη Metlen στον FTSE 100 στη θέση 67

Το «win win» στόρυ για Metlen και LSE

Ερρίφθη ο κύβος για 4ο εργοστάσιο της Metlen στο hub του Βόλου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο