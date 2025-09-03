JP Morgan: Βλέπει ένταξη Metlen στον FTSE 100 στη θέση 67

Την εκτίμηση ότι το βράδυ θα ανακοινωθεί η ένταξη της Metlen PLC στον δείκτη FTSE-100 διατυπώνει σε σημείωμά της η JP Morgan.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο ο ελληνικός όμιλος και η Burberry Group είναι οι δυο πιθανές εισαγωγές, ενώ από την άλλη πλευρά, η Taylor Wimpey αναμένεται να δει την πόρτα της εξόδου από τον βασικό δείκτη του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Ο σημειώνει η Metlen έκανε ντεμπούτο στο LSE στις 4 Αυγούστου και θα είναι επιλέξιμη για ένταξη στον δείκτη αν πληροί τα κριτήρια ρευστότητας.