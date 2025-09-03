#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

JP Morgan: Βλέπει ένταξη Metlen στον FTSE 100 στη θέση 67

Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον οίκο FTSE Russell για τη μετοχή του ελληνικού ομίλου που έκανε ντεμπούτο στο London Stock Exchange στις αρχές Αυγούστου.

JP Morgan: Βλέπει ένταξη Metlen στον FTSE 100 στη θέση 67

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:06

Την εκτίμηση ότι το βράδυ θα ανακοινωθεί η ένταξη της Metlen PLC στον δείκτη FTSE-100 διατυπώνει σε σημείωμά της η JP Morgan.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο ο ελληνικός όμιλος και η Burberry Group είναι οι δυο πιθανές εισαγωγές, ενώ από την άλλη πλευρά, η Taylor Wimpey αναμένεται να δει την πόρτα της εξόδου από τον βασικό δείκτη του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Ο σημειώνει η Metlen έκανε ντεμπούτο στο LSE στις 4 Αυγούστου και θα είναι επιλέξιμη για ένταξη στον δείκτη αν πληροί τα κριτήρια ρευστότητας.

 

