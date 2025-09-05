#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Ευχάριστη έκπληξη η κίνηση Αυγούστου

Αυξημένη κατά 8,4% η κίνηση εξωτερικού στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, από 5,4% τον Ιούλιο. Χαμηλότερες ταχύτητες στην κίνηση εσωτερικού.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:29

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 3,88 εκατ., αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

 

 

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

 

 

Σημείωση: Τα στατιστικά κίνησης του Αυγούστου 2025 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα στοιχεία κίνησης του κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20η του επόμενου μήνα.

