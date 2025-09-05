Ανάδοχος για την κατασκευή του Thess Intec η Άβαξ

Την ανάδειξη της ΑΒΑΞ ως προτιμητέου αναδόχου για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου του Διεθνούς Πάρκου Καινοτομίας Thess INTEC ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, σημειώνοντας ότι η πορεία της ΑΒΑΞ είναι συνυφασμένη με Θεσσαλονίκη.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Είναι τιμή μας και ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση του Thess INTEC για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, επιλέγοντας της θυγατρική μας ΕΤΕΘ. Όταν αναλαμβάνεις την κατασκευή ενός έργου που έχει τόσο μεγάλη σημασία για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, νιώθεις ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά που συμμετέχεις ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια».

Ο κ. Μιτζάλης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου («Ημερησίας» και «Έθνους») για την 89η ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, με έντονο αναπτυξιακό και τεχνολογικό αποτύπωμα, το οποίο, όπως εκτίμησε, θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Το Thess INTEC (Thessaloniki International Technology Center) αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας, που φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως τόνισε ο κ. Μιτζάλης «εκείνο που μας διακρίνει είναι η αξιοπιστία σε ό,τι κάνουμε και ότι θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας».

Τα έργα

Ο κ. Μιτζάλης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα άλλα δύο μεγάλα έργα που κατασκευάζει αυτή τη στιγμή η ΑΒΑΞ στη Θεσσαλονίκη: την υπερυψωμένη περιφερειακή οδό (Flyover) και το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και είναι ένα από τα τρία νέα παιδιατρικά νοσοκομεία που δημιουργούνται στη χώρα (Κομοτηνή και Σπάρτη).

«Τα έργα που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλης σημασίας για την πόλη. Μακάρι να γίνονται έργα και εμείς είμαστε εδώ, για να τα κατασκευάσουμε», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το Flyover, ο CEO της ΑΒΑΞ επεσήμανε τη σημασία και την πρωτοπορία του έργου, τονίζοντας ότι βρίσκεται ήδη στο 30% της ολοκλήρωσής του, με εντατικούς ρυθμούς εργασιών σε πλήρη εξέλιξη.

«Κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το μυαλό στο Flyover. Είναι ένα έργο που “δουλεύει” 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με 10 εργοτάξια ενεργά. Όταν βλέπει ο Θεσσαλονικιός αυτόν τον ρυθμό, παίρνει ανακούφιση και ελπίδα ότι θα τελειώσει μια ώρα νωρίτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ΑΒΑΞ εκτελεί το έργο σε κοινοπραξία με τη ΜΕΤΚΑ, έχοντας δεσμευτεί να το ολοκληρώσει έως τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και την Κυβέρνηση.

«Θέλουμε να υλοποιήσουμε το έργο στην ώρα του, και να είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας προς τον αρμόδιο υπουργό και τον πρωθυπουργό, να ολοκληρωθεί Μάιο του 2027».

Αναφερόμενος στο έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, ο κ. Μιτζάλης δήλωσε πως η ολοκλήρωση πλησιάζει, με την παράδοση να αναμένεται εντός του Νοεμβρίου, ενώ χαρακτηριστικά έδωσε ραντεβού στην Πάτρα για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα, (30 Νοεμβρίου), συνδέοντας συμβολικά την παράδοση του έργου με μια ιδιαίτερη ημέρα για την πόλη.

Η επόμενη γενιά

«Προτεραιότητα πλέον δεν είναι οι δρόμοι – Χρειάζεται στροφή σε σιδηροδρομικά, λιμενικά και περιβαλλοντικά έργα».

Ο κ. Μιτζάλης στάθηκε και στο ζήτημα της στρατηγικής κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποδομές της χώρας τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας πως τα μεγάλα περιθώρια στα οδικά έργα έχουν πλέον εξαντληθεί.

«Δεν μπορείς να φτιάχνεις συνεχώς δρόμους και να αφήνεις πίσω άλλες υποδομές. Δεν είναι σωστό ούτε πολιτικά, ούτε κοινωνικά. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πρέπει να έχουν ο σιδηρόδρομος, ορισμένα λιμάνια, και σίγουρα έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ειδικά με την πίεση που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒΑΞ αναφέρθηκε και στις παθογένειες του συστήματος παραγωγής έργων στη χώρα, υπογραμμίζοντας πως δεν αρκεί μια απόφαση για να ξεκινήσει ένα έργο – πρέπει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σωστά και αποτελεσματικά.

«Δεν είναι μόνο να αποφασίσει κάποιος “θα κάνουμε αυτό το έργο”. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να το πιστέψουν όλοι – να ξέρει ο ανάδοχος ότι όταν δημοπρατηθεί, θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Αν δεν υπάρχει ωριμότητα, το έργο δεν προχωρά. Γίνονται προσπάθειες, αλλά η ωρίμανση εξακολουθεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Μιτζάλης επεσήμανε με έμφαση τη σημασία της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, σημειώνοντας πως η έλλειψη φροντίδας στο παρελθόν οδήγησε σε φθορές και πρόσθετα κόστη. «Αν δώσουμε τη σημασία που πρέπει στη συντήρηση, θα αποφύγουμε να ξοδεύουμε συνεχώς περισσότερα χρήματα για νέα έργα. Όταν συντηρείς κάτι σωστά, κρατάει περισσότερο. Δυστυχώς, πολλά πράγματα στο παρελθόν δεν έγιναν σωστά» είπε ο κ. Μιτζάλης.