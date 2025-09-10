Νατάσσα Πασχάλη (Eurobank): Υπερήφανοι οι εργαζόμενοι του ομίλου για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Επιστολή στο προσωπικό της Eurobank εστειλε η Group CHRO, Ν. Πασχάλη με αφορμή τη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την ανακαίνιση 431 σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η επιστολή αποτυπώνει τη σημασία της πρωτοβουλίας και την έμπρακτη δέσμευση της Τράπεζας για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της νέας γενιάς.

Η επιστολή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς είναι πάντοτε μια ξεχωριστή στιγμή.

Φέτος, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σε 431 σχολεία όλης της Ελλάδας -στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια- θα έχουν μια ευχάριστη πρώτη εικόνα. Θα δουν το σχολείο τους ανακαινισμένο, έτοιμο να υποδεχθεί και να υποστηρίξει μια καλύτερη, πιο ευχάριστη, πιο ουσιαστική, πιο δημιουργική εκπαιδευτική εμπειρία. Οι ανακαινίσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Πολιτείας με στόχο να αλλάξει το πρόσωπο της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και υλοποιείται χάρη στη συνεισφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η συμμετοχή των τραπεζών έως και 400 εκ. ευρώ σε βάθος τετραετίας είναι η μεγαλύτερη ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει αναληφθεί στη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι της Eurobank είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο οργανισμός μας μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών για τα παιδιά μας, με βαθύ και ευρύ κοινωνικό αποτύπωμα.

Μαζί με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, ανταποκριθήκαμε με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας. Στην πρώτη φάση, που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024, συνεισφέραμε ισομερώς συνολικά 100 εκ. ευρώ και ήδη δεσμευθήκαμε για ισόποση συνεισφορά και εφέτος, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση σε 200 εκατ. ευρώ έως σήμερα.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακατασκευές και ανακαινίσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τους προαύλιους χώρους και όλες τις εσωτερικές υποδομές και αίθουσες των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς που τις έχουν ανάγκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μόλις λίγων μηνών, ώστε οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις να προλάβουν να παραδοθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρόκειται για μια δράση που δεν σταματά εδώ. Ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης από τις τέσσερις τράπεζες προβλέπει την υλοποίηση αντίστοιχης επιπλέον συνεισφοράς για τα έτη 2026-2027, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», τις ανάγκες του και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Ο στόχος είναι να ανακαινιστούν σταδιακά περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες, προσφέροντας σε κάθε παιδί το σχολείο που του αξίζει. Εκεί προσβλέπουμε και σε αυτό δεσμευόμαστε να συμβάλουμε με συνέπεια και συνέχεια.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αγγίζει όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πολλά από τα ίδια μας τα παιδιά. Παιδιά συναδέλφων, συνεργατών, φίλων. Η σύνδεση είναι προσωπική. Και γι’ αυτό, την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, στελέχη μας θα βρίσκονται σε κάθε μία από τις 431 νεοανακαινισμένες σχολικές μονάδες που έλαβαν μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος— για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή μας, αλλά και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της μάθησης, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

Η Eurobank έχει αποδείξει, μέσα από μεγάλες κοινωνικές παρεμβάσεις όπως τα προγράμματα «Μπροστά για την Παιδεία», που διαρκεί πάνω από 20 χρόνια, τη μεγάλη πρωτοβουλία για το Δημογραφικό, τα ετήσια προγράμματα μαθητειών και πρακτικής άσκησης, αλλά και το δικό μας πρόγραμμα Βράβευσης Αριστούχων ότι η στήριξη των νέων και της Παιδείας δεν είναι συγκυριακή επιλογή, αλλά μακροχρόνια στρατηγική. Είναι σταθερό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Είναι στην καρδιά του κοινωνικού αποτυπώματός μας στην κοινωνία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η επένδυση στην εκπαίδευση είναι η πιο ουσιαστική, η πιο σταθερή, η πιο ελπιδοφόρα. Και εμείς, ως Eurobank, επιλέγουμε να είμαστε παρόντες εκεί όπου χτίζεται το μέλλον: δίπλα στους μαθητές, δίπλα στους δασκάλους, δίπλα στη νέα γενιά, δίπλα στην κοινωνία.

Με ενσυναίσθηση, ευθύνη και αληθινή δέσμευση, συνεχίζουμε.

Νατάσσα Πασχάλη

Group CHRO