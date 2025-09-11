Σπύρος Λαφαζάνης: Η κίνηση από την οινοποιία… στον τουρισμό

Την οινοποιία με τη φιλοξενία προτίθεται να «παντρέψει» ο μετρ του κρασιού Σπύρος Λαφαζάνης, ο οποίος με όχημα την εταιρεία Νέστωρ Α.Ε. καλλιεργεί το έδαφος για την επόμενη κίνησή του, αυτή τη φορά στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Τριφυλίας έδωσε την προέγκριση για την οικοδομική άδεια του project που προβλέπει αλλαγή χρήσης ενός τμήματος του υφιστάμενου οινοποιείου «Νέστωρ» σε ξενοδοχείο κλασικού τύπου.

Με βάση τη σχετική απόφαση, το ξενοδοχείο θα ενταχθεί στην κατηγορία των 4 αστέρων, θα είναι δυναμικότητας 49 δωματίων και 124 κλινών και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και πισίνες.

Το προφίλ

Η «Νέστωρ Οινοποιητική Α.Ε.» μετρά λίγα μόνο χρόνια δραστηριοποίησης, αφού ιδρύθηκε το 2015 και αποτελεί τον καρπό της σύμπραξης μεταξύ του Αγροτικού / Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας «ο Νέστωρ» και της οικογένειας του Σπύρου Λαφαζάνη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της οινοποιίας Λαφαζάνη στη Νεμέα.

Η εταιρεία αυτή έχει ως στόχο «να αναβιώσει τη μεγάλη συνεισφορά του Αγροτικού / Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας στα ελληνικά οινικά δρώμενα καθώς και να βοηθήσει κατά το δυνατόν να επανάσυστηθεί ο μεσσηνιακός αμπελώνας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το οινοποιείο «Νέστωρ», τμήμα του οποίου θα επεκταθεί και θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, βρίσκεται σε μία από τις πιο εύφορες περιοχές της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, στον Πύργο Τριφυλίας, και περιβάλλεται από αμπελώνες και ελαιώνες.

Σημειώνεται ότι το οινοποιείο είναι επισκέψιμο και αποτελεί κατάλληλο προορισμό για οινοτουρισμό στη Μεσσηνία.

Η οινοποιία Λαφαζάνη

Τα ηνία της οινοποιίας που φέρει την υπογραφή Λαφαζάνη κρατά τα τελευταία χρόνια ο Σπύρος Λαφαζάνης, γιος του ιδρυτή της εταιρείας Βασίλη, ο οποίος ξεκίνησε την οικογενειακή παράδοση στο κρασί από μια μικρή οινοποιητική μονάδα στον Πειραιά.

Ο Σπ. Λαφαζάνης, συνεχίζοντας το όραμα του πατέρα του, δημιούργησε το 1993 Lafazanis Winery, ένα σύγχρονο οινοποιείο στη ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), στη Νεμέα στην Κόρινθο. Ακολούθησε το αποσταγματοποιείο στην ίδια περιοχή και το οινοποιείο Nestor Wines στην Τρυφιλία Μεσσηνίας, παράλληλα με ένα δεύτερο αποσταγματοποιείο στην περιοχή.

Το επόμενο εγχείρημα του ομίλου εταιρειών Spyros Lafazanis Emperia Group αφορούσε το οινοποιείο της Πατραϊκής, που εξελίχθηκε στην εταιρεία Ambelos. Τελευταία προσθήκη του ομίλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, ήταν ένα κτήμα 300 στρεμμάτων γειτονικά του Lafazanis Winery, που έχει καλλιεργηθεί με διαλεχτές ελληνικές ποικιλίες ακολουθώντας βιολογικές μεθόδους.

Όπως επισημαίνεται, δε, ο όμιλος δεν περιορίζεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, αλλά δραστηριοποιείται και στις υπηρεσίες οινοτουρισμού και φιλοξενίας εντός των οινοποιείων του, το wine consulting, καθώς και στην εμπορία και διανομή των προϊόντων του.