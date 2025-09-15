Ο Σκλαβενίτης αλλάζει πίστα με dark store στα Σπάτα

Στην Ανατολική Αττική, μια αποθήκη ετοιμάζεται να αλλάξει χρήση. Από τις 21 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, θα λειτουργεί ως dark store, εκτελώντας εκατοντάδες ηλεκτρονικές παραγγελίες την ημέρα για λογαριασμό του Σκλαβενίτη.

Είναι ένα μόνο κομμάτι ενός πλέγματος επενδύσεων που εκτείνεται από τα logistics του Ασπροπύργου μέχρι την καρδιά του Ελαιώνα και τα έτοιμα γεύματα στη Μαγούλα, δείχνοντας πως ο μεγαλύτερος λιανέμπορος της χώρας «τρέχει» παράλληλα πολλά και διαφορετικά projects που τον διαφοροποιούν από ένα παραδοσιακό σούπερ μάρκετ.

Το νέο dark store στα Σπάτα θα απασχολεί 190 εργαζόμενους και θα εξυπηρετεί την Ανατολική Αττική, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για online αγορές, θα διαθέτει και έτοιμα γεύματα, προϊόντα φούρνου και υποδομές ταχείας διανομής.

Η λειτουργία του αποσυμφορίζει το κατάστημα Σπάτων, που μέχρι τώρα εξυπηρετούσε το e-shop. Η νέα μονάδα δείχνει πόσο γρήγορα ανεβαίνει το ηλεκτρονικό κανάλι στη στρατηγική του.

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, οι online πωλήσεις των τεσσάρων μεγάλων αλυσίδων (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός) έφτασαν τα 152,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 8,8% από πέρυσι. Από το 2023 η αγορά έχει ανέβει κατά 31%, με το μερίδιο του online να φτάνει στο 3,3%. Παρότι η αύξηση επιβραδύνεται (+12,7% φέτος από +16,6% το 2024), παραμένει ταχύτερη από αυτή του φυσικού δικτύου (+9%).

Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Βρετανία, το online σούπερ μάρκετ αντιστοιχεί σε πάνω από 10% των πωλήσεων, ενώ στη Γαλλία κινείται στο 9%. Μοντέλα όπως της Ocado στο Λονδίνο ή της Carrefour στο Παρίσι δείχνουν πόσο μπορεί να επεκταθεί η αγορά, και οι ελληνικές αλυσίδες ακολουθούν αυτό το μονοπάτι.

Η επένδυση στο online συνοδεύεται από αντίστοιχες κινήσεις στο logistics. Τον Ιούνιο τέθηκε σε λειτουργία το νέο κέντρο διανομής ξηρού φορτίου στη Φούσα Ασπροπύργου, όπου μετεγκαταστάθηκαν τα παλιά hubs της Ελευσίνας και των Σπάτων αποδεσμεύοντας τον τελευταίο χώρο για να μετατραπεί σε dark store. Παράλληλα, συνεχίζεται η επέκταση του φυσικού δικτύου.

Σήμερα ο όμιλος αριθμεί 459 καταστήματα στην Ελλάδα και 541 συνολικά (σ.σ. διαθέτει παρουσία και στην Κύπρο). Την ίδια στιγμή στον Ελαιώνα, η επένδυση άνω των 200 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του ιστορικού εργοστασίου της Πίτσος φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν πολυχώρο 47.000 τ.μ. με υπεραγορά, εστίαση, παιδότοπους, αίθουσες εκδηλώσεων και 800 θέσεις στάθμευσης.

Το project αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 και σηματοδοτεί την είσοδο του Σκλαβενίτη σε μορφές λιανικής τύπου mall.