Η συμμαχία Aegean-IndiGo με στόχο την Ινδία και το... αγκάθι

Στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Αegean με την Ινδία και τη Νότια Ασία εν γένει αναμένεται να συντελέσει η συμφωνία κοινού κωδικού (codeshare) που υπέγραψε η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία με την IndiGo, με την Ελλάδα αφενός να καθίσταται πύλη εισόδου για την επέκταση του ινδικού αερομεταφορέα στην Ευρώπη και ευρύτερα στη Δύση και αφετέρου να επωφελείται σε ό,τι αφορά τον τουρισμό από τη συμμαχία των δύο εταιρειών.

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της Aegean για έναρξη πτήσεων προς Νέο Δελχί και Βομβάη, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2026, ο εθνικός αερομεταφορέας προχωρά σε μια ισχυρή συμμαχία με την IndiGo, την πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών, και αποκτά καλύτερη πρόσβαση στην αχανή αγορά της Ασίας.

«Η IndiGo είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, έχει μεγέθη που μας κάνουν να ζηλεύουμε και να ζαλιζόμαστε. Τον Ιούλιο ανακοινώσαμε την ένταξη δύο αεροσκαφών Airbus Α321neo XLR στον στόλο μας και την έναρξη πτήσεων προς νέους προορισμούς από τη νέα χρονιά, με πιο σημαντικό εκείνον της Ινδίας. Αυτό που έλειπε ήταν να βρεθεί μια μεγάλη και ισχυρή συνεργασία σε αυτή τη χώρα. Ο λόγος είναι προφανής, μιλάμε για μια χώρα με τεράστιο μέγεθος, από την οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία απευθείας σύνδεση με την Ελλάδα και στην οποία η Αegean δεν είναι γνωστή. Παράλληλα, είναι ο πιο μακρινός προορισμός που έχει πετάξει μέχρι τώρα η Αegean. Για όλους αυτούς τους λόγους και λόγω του τεράστιου μεγέθους της Ινδίας, μιας αγοράς στην οποία θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά να αναπτύξουμε το προϊόν μας, χρειαζόμασταν μια συνέργεια», τόνισε ο πρόεδρος της αεροπορικής Ευτύχιος Βασιλάκης. «Επί της ουσίας, η Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός γεωγραφικά της Ινδίας στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση», προσέθεσε.

Ορόσημο χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Pieter Elbers, διευθύνων σύμβουλος της IndiGo, την έναρξη απευθείας πτήσεων -για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών- μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας από τον Ιανουάριο του 2026.

«Η ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών πάει πολλά χρόνια πίσω. Πρόσφατα εξελίχθηκε αυτή η σχέση. Η Ελλάδα και η Αθήνα θα αποτελέσουν σημαντικό εφαλτήριο, όχι μόνο για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και για τη διείσδυση ινδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η επόμενη στάση της ινδικής αεροπορικής στην Ελλάδα με απευθείας πτήσεις να είναι στην Κρήτη και στο νέο αεροδρόμιο που αναπτύσσεται στο Καστέλι.

Τα πλεονεκτήματα

Η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Αegean να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο διανομής που θα της επιτρέψει να αντλήσει νέους επιβάτες και να «πετάξει» όχι μόνο σε πολλές περιοχές της Ινδίας αλλά και πέρα από αυτήν. Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της Αegean, η συνεργασία με την IndiGo θα ενισχύσει και την κίνηση προς premium προορισμούς της Ευρώπης τους οποίους εξυπηρετεί η ελληνική αεροπορική, όπως η Φλωρεντία και η Σαρδηνία.

Αντίστοιχα, η IndiGo θα μπορέσει να διεισδύσει σε πόλεις και χώρες της Ευρώπης στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσία, με αιχμή τα Βαλκάνια και περιοχές της γειτονικής Ιταλίας και της Σαρδηνίας.

Σημειωτέον ότι η ινδική αεροπορική θα ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Αegean, τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, θα ξεκινήσουν 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

Συνολικά οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό, αφού όχι μόνο θα τονωθεί η τουριστική κίνηση από την Ινδία προς την Ελλάδα με ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά θα αμβλυνθεί και η εποχικότητα, δεδομένου ότι οι Ινδοί δεν ταξιδεύουν μόνο το καλοκαίρι.

«Με προγράμματα πτήσεων που εξασφαλίζουν ευκολία για τους ταξιδιώτες, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σύνδεση θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη ζήτηση τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής», τόνισε ο CEO της IndiGo.

Απώτερος στόχος είναι ο τετραπλασιασμός των Ινδών που επισκέπτονται σήμερα την Ελλάδα, από 80 χιλιάδες περίπου σε περισσότερους από 320 χιλιάδες μέχρι το 2027. Σημειώνεται ότι σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ινδίας είναι στο 1,5 δισ., το 50% του οποίου δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ινδικής οικονομίας διαμορφώνεται στο 6,5% και σήμερα αποτελεί την τέταρτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως, με τις εκτιμήσεις να την τοποθετούν στην τρίτη θέση μέχρι το 2027.

Η πρόκληση

«Αγκάθι», πάντως, στην ανάπτυξη της ινδικής αγοράς αποτελεί η έκδοση θεώρησης (βίζας) που είναι απαραίτητη για την είσοδο των πολιτών της ασιατικής χώρας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ευρύτερα. «Η βίζα θα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Όσοι επισκέπτονται την Ευρώπη χρειάζονται βίζα και αυτό θα επηρεάσει τον τουρισμό. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει η αγορά», τόνισε ο CEO της IndiGo.

Την κρισιμότητα του ζητήματος της βίζας ανέδειξε και ο Ευτ. Βασιλάκης. «Δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα με την έκδοση της βίζας σε καμία από τις σημαντικές εκτός ευρωπαϊκού χώρου χώρες και ειδικά σε σχέση με την Ασία. Οι διαδικασίες είναι αργές, το προσωπικό ελλιπές και η διαχείριση ανεπαρκής. Το γνωρίζει αυτό η ελληνική κυβέρνηση και έχει ενημερώσει διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ινδία, ότι επενδύει σε αύξηση του προσωπικού και ότι κάνει κι άλλες ενέργειες για απλοποίηση των διαδικασιών. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει πολλαπλάσια δυνατότητα και ταχύτητα από αυτή που υπάρχει σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα πετάξει κανείς αν δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί αυτό μαθηματικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιβάτες στο αεροπλάνο».

Το προφίλ της IndiGo

Ως προς την IndiGo, ενδεικτικό του μεγέθους της είναι το γεγονός ότι η αεροπορική έχει δημιουργήσει έναν στόλο που σήμερα αριθμεί τα 400 αεροσκάφη και έχει παραγγείλει πάνω από 900. Επιπλέον, μόνο πέρυσι η εταιρεία μετέφερε πάνω από 118 εκατ. επιβάτες, με το μερίδιό της στην αγορά της Ινδίας να φτάνει το 60%. Η IndiGo πετάει από 92 πόλεις της Ινδίας και το 90% του συνολικού πληθυσμού της χώρας κατοικεί κοντά στα κέντρα απ’ όπου πετά η αεροπορική. Σε καθημερινή βάση, η εταιρεία, που το 2024 ενέταξε στον στόλο της 58 αεροσκάφη, εκτελεί περίπου 2.200 πτήσεις, συνδέοντας πέρα από τους 92 εγχώριους προορισμούς και 40 διεθνείς.