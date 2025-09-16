#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω, επένδυση 12,4 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία εγκαινίασε το κατάστημά της στη Λεωφόρο Κηφισού 42, στο Αιγάλεω, προσφέροντας μια σύγχρονη αγοραστική εμπειρία και έμφαση στη βιωσιμότητα.

H Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω, επένδυση 12,4 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:15

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, εγκαινιάζοντας ένα νέο, σύγχρονο κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισού 42. Η νέα επένδυση, που ξεπερνά τα 12,4 εκατομμύρια ευρώ, αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ποιοτικές υπηρεσίες, άνεση και βιώσιμη ανάπτυξη εντός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής έκτασης 1.179 τ.μ., έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Διαθέτει 4 παραδοσιακά ταμεία και 4 Self Check-Out, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Επιπλέον, το κατάστημα προσφέρει συνολικά 72 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 41 σε υπόγειο χώρο και οι υπόλοιπες στο ισόγειο, ενώ έχει προβλεφθεί και ειδικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Lidl Ελλάς.

Η νέα επένδυση έρχεται να ενισχύσει τόσο την τοπική οικονομία όσο και την κοινωνία. Η ομάδα του νέου καταστήματος αποτελείται από 30 μέλη του #teamlidl, έτοιμα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα δίπλα στον καταναλωτή, η εταιρεία δημιουργεί ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο η ομάδα υποδέχεται τους πελάτες με επαγγελματισμό από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μειώνει τις τιμές σε πάνω από 30 αρτοσκευάσματα η Lidl

Ο Σκλαβενίτης αλλάζει πίστα με dark store στα Σπάτα

Θεοδωρικάκος: Νέος κύκλος εντατικών ελέγχων για τις τιμές

Αναγνωστόπουλος: Καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο