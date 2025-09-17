Ελένη Βρεττού: Η Μάλτα κάνει την CrediaBank συστημική τράπεζα

Με την εξαγορά της HSBC Μάλτας η CrediaBank αλλάζει πίστα σε συστημική τράπεζα και αποκτά πρόσβαση ανάπτυξης εργασιών στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας, τόνισε μεταξύ άλλων η διευθύνουσα σύμβουλός της Ελένη Βρεττού σε ενημέρωση των αναλυτών.

Σύμφωνα με την κα Βρεττού, η μετάβαση της Credia Bank στο περιβάλλον των συστημικών τραπεζών ανοίγει τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον SSM ως προς τις υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν σε κεφαλαιακό επίπεδο.

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα γνωρίζουμε με βάση του κανόνες των συστημικών τραπεζών αν θα χρειαστεί πρόσθετο κεφαλαιακό buffer. Προς το παρόν, η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Credia Bank».

Η αγορά της Μάλτας, σύμφωνα με τη διοίκηση της Credia Bank, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε τραπεζικό. Μόνο στα στεγαστικά δάνεια η ετήσια αύξηση για το σύνολο της αγοράς ανέρχεται σε 2 δια. ευρώ.

«Οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα καθώς η Μάλτα δίνει πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, στο insurance και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με αιχμή το lending, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου και την αύξηση της αξίας των μετόχων».

Σημαντικό εργαλείο στην παραγωγή νέων προϊόντων αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η φθηνή καταθετική βάση της HSBC Μάλτας, ύψους 6,2 δισ. ευρώ.

Το busines plan για την ανάπτυξη του τραπεζικού ομίλου που δημιουργείται με την εξαγορά της HSBC Μάλτας ετοιμάζεται και σύμφωνα με την κα Βρεττού θα είναι έτοιμο εντός του Οκτωβρίου.

Η Δημόσια Πρόταση αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Μάλτας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και στη Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας θα προσφερθεί τίμημα 1,44 ευρώ ανά μετοχή.