#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ελένη Βρεττού: Η Μάλτα κάνει την CrediaBank συστημική τράπεζα

Τα οφέλη και οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας, με αιχμή την πιστωτική επέκταση, την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα. Ποια είναι η εκτίμηση για τα κεφάλαια.

Ελένη Βρεττού: Η Μάλτα κάνει την CrediaBank συστημική τράπεζα

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:01

Με την εξαγορά της HSBC Μάλτας η CrediaBank αλλάζει πίστα σε συστημική τράπεζα και αποκτά πρόσβαση ανάπτυξης εργασιών στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας, τόνισε μεταξύ άλλων η διευθύνουσα σύμβουλός της Ελένη Βρεττού σε ενημέρωση των αναλυτών.

Σύμφωνα με την κα Βρεττού, η μετάβαση της Credia Bank στο περιβάλλον των συστημικών τραπεζών ανοίγει τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον SSM ως προς τις υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν σε κεφαλαιακό επίπεδο.

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα γνωρίζουμε με βάση του κανόνες των συστημικών τραπεζών αν θα χρειαστεί πρόσθετο κεφαλαιακό buffer. Προς το παρόν, η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Credia Bank».

Η αγορά της Μάλτας, σύμφωνα με τη διοίκηση της Credia Bank, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε τραπεζικό. Μόνο στα στεγαστικά δάνεια η ετήσια αύξηση για το σύνολο της αγοράς ανέρχεται σε 2 δια. ευρώ.

«Οι συνέργειες που θα προκύψουν από την εξαγορά της HSBC Μάλτας είναι σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα καθώς η Μάλτα δίνει πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, στο insurance και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με αιχμή το lending, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου και την αύξηση της αξίας των μετόχων».

Σημαντικό εργαλείο στην παραγωγή νέων προϊόντων αποτελεί, μεταξύ άλλων, και η φθηνή καταθετική βάση της HSBC Μάλτας, ύψους 6,2 δισ. ευρώ.

Το busines plan για την ανάπτυξη του τραπεζικού ομίλου που δημιουργείται με την εξαγορά της HSBC Μάλτας ετοιμάζεται και σύμφωνα με την κα Βρεττού θα είναι έτοιμο εντός του Οκτωβρίου.

Η Δημόσια Πρόταση αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Μάλτας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και στη Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας θα προσφερθεί τίμημα 1,44 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η BofA σύμβουλος στην εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia

Χατζηδάκης για HSBC Μάλτας - Credia: Σημαντικά οφέλη για Δημόσιο και ελληνική οικονομία

Επιστολή από Μιλένα Αποστολάκη στην ΤτΕ για τραπεζικές χρεώσεις

Credia Bank: Αποκτά το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο