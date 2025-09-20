Νέα έργα και συμφωνία με LDA ψηλά στη λίστα της «Προοδευτικής»

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις του επόμενου δωδεκαμήνου στην Προοδευτική, προκειμένου η -πλέον- χρηματοοικονομικά υγιής εισηγμένη εταιρεία να μπορέσει να αναπτύξει εργασίες και να εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η Προοδευτική δεν αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας (ελάχιστος τραπεζικός δανεισμός, ενώ μια μακροπρόθεσμη υποχρέωση ύψους 3,779 εκατ. προς τη Yiutinoco από το έτος 2007 λέγεται ότι είναι θέμα χρόνου να διαγραφεί), ενώ παράλληλα διαθέτει και ακίνητη περιουσία αποτιμημένη στα 8,7 εκατ. ευρώ.

Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε φέτος -μετά από πολυετή παραμονή στην κατηγορία της Επιτήρησης- στην επαναφορά της μετοχής σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, ωστόσο ζητούμενο παραμένει το κατά πόσο θα μπορέσει να αποκτήσει ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα (ο κύκλος εργασιών του πρώτου φετινού εξαμήνου κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση της Προοδευτικής έχει εντείνει τις προσπάθειες δραστηριοποίησής της σε δύο κυρίως τομείς με τη διεκδίκηση σχετικών έργων: Πρώτον στο χώρο της ενέργειας και ειδικότερα στις ΑΠΕ και δεύτερον στο κομμάτι των έξυπνων κατασκευών, όπως για παράδειγμα ενεργειακά κτίρια και ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Μάλιστα, η υπογραφή τέτοιων συμβάσεων προτιμότερο είναι να γίνει μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2026, προκειμένου να ακολουθήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας από τους Αμερικανούς του LDA (σύμφωνα με αποφάσεις παλαιότερης γενικής συνέλευσης) η οποία λήγει το Σεπτέμβριο του 2026. Δηλαδή, μέσα από την ανάληψη νέων έργων και την εν συνεχεία χρηματοδότηση από το αμερικανικό fund, η διοίκηση της Προοδευτικής θα επιχειρήσει να βάλει την εταιρεία σε έναν ενάρετο-αναπτυξιακό κύκλο.

Πέραν αυτού, γίνονται προσπάθειες εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας της εισηγμένης, προκειμένου η εταιρεία να καρπώνεται έσοδα από ενοίκια.

Στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης εταιρείας, το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.