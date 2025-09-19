#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Titan: Κάτω από 5% το ποσοστό της FMR LLC

Η FMR LLC πλέον κατέχει συνολικά 3.834.345 δικαιώματα ψήφου και το ποσοστό της διαμορφώθηκε στο 4,9%.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:01

Η Titan SA ανακοίνωσε ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η FMR LLC κατήλθε του ορίου του 5%.

Ειδικότερα, η FMR LLC πλέον κατέχει συνολικά 3.834.345 δικαιώματα ψήφου και το ποσοστό της διαμορφώθηκε στο 4,9%.

*Η ανακοίνωση της Titan, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

