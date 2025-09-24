Οι νέες μπίζνες της Mevaco στους αμυντικούς εξοπλισμούς

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζοντας τη μακροβιότητα και την αναπτυξιακή πορεία της Mevaco, την αποδίδουν στην πολύ μεγάλη ικανότητα της εισηγμένης εταιρείας μεταλλικών κατασκευών να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς.

Σε παλαιότερες εποχές είχε ως μεγαλύτερους πελάτες βιομηχανίες όπως η Frigoglass. Καθ’ όλη την περίοδο αναλαμβάνει έργα για λογαριασμό κατασκευαστικών ομίλων εντός και εκτός Ελλάδας (π.χ. στην Αυστραλία συστήματα μείωσης του θορύβου σε οδικά δίκτυα), ενώ εδώ και πολλά χρόνια έχει διεισδύσει στους πολλά υποσχόμενους χώρους τόσο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και των αμυντικών εξοπλισμών.

Για παράδειγμα, η Mevaco είχε αναλάβει πολύ σημαντικές δουλειές για λογαριασμό της Βιοσάρ (κατασκευές βάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα), οπότε όταν πριν από τρία περίπου χρόνια εκτοξεύθηκε η εγχώρια ζήτηση για τη δημιουργία τέτοιων πάρκων, διέθετε ήδη την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, ενισχύοντας παράλληλα σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παραγωγική της δυναμικότητα στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων αποτέλεσε τον σπουδαιότερο παράγοντα που οδήγησε στην εκτίναξη των οικονομικών επιδόσεων της εισηγμένης εταιρείας κατά τα τελευταία χρόνια. Ο κύκλος εργασιών της από τα 23,3 εκατ. του 2021 αυξήθηκε στα 59,73 εκατ. πέρυσι και αναμένεται να ενισχυθεί με ιδιαίτερα ισχυρό διψήφιο ποσοστό κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη από το 1,938 εκατ. του 2021 ανέβηκαν πέρυσι στα 5,048 εκατ. ευρώ.

Και ενώ αναμένεται ότι ο πολύ σημαντικός όγκος εργασιών στο μέτωπο των ΑΠΕ θα συνεχιστεί και κατά τα αμέσως επόμενα έτη, ο νέος υποσχόμενος τομέας δράσης για τη Mevaco είναι αυτός των αμυντικών εξοπλισμών, καθώς η εισηγμένη διαθέτει ήδη μεγάλη τεχνογνωσία και η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί δραστικά.

Συγκεκριμένα, η Mevaco έχει εδώ και πολλά χρόνια ως πελάτη την Intracom Defense, ενώ παράλληλα συμμετέχει στην κατασκευή της φρεγάτας Belharra, έχοντας εισέλθει στη λίστα των διεθνών προμηθευτών του γαλλικού ομίλου Naval (έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για την ανάληψη εργασιών της Naval για παραγγελίες που δεν σχετίζονται με την Ελλάδα).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η νέα επένδυση ύψους δέκα εκατ. ευρώ (το Euro2day.gr είχε αναφερθεί και προ δωδεκαμήνου σ’ αυτή) δεν εξέπληξε την αγορά, ιδίως σε μια εποχή όπου η ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια.

Η χρηματοδότηση άλλωστε του συγκεκριμένου project μπορεί άνετα να γίνει από την ίδια την εισηγμένη, καθώς στο τέλος του 2024 διέθετε θετικό καθαρό ταμείο ύψους 6,8 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε δηλώσει η διοίκηση της Mevaco στη φετινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου:

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Mevaco ανερχόταν στα 41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. αφορούσαν βάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, τα 13 εκατ. αμυντικό εξοπλισμό και τα 13 εκατ. λοιπές κατηγορίες παραγγελιών (μεταξύ άλλων αναλήφθηκε και έργο στο Ελληνικό).

ανερχόταν στα 41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. αφορούσαν βάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, τα 13 εκατ. αμυντικό εξοπλισμό και τα 13 εκατ. λοιπές κατηγορίες παραγγελιών (μεταξύ άλλων αναλήφθηκε και έργο στο Ελληνικό). Η εταιρεία συνεχίζει να διεκδικεί και νέες συμβάσεις τόσο στο μέτωπο των φωτοβολταϊκών πάρκων (έχουν ήδη υποβληθεί σχετικές προσφορές σημαντικού ύψους) όσο και στον αμυντικό εξοπλισμό, καθώς μεταξύ άλλων θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις της Mevaco με τη Naval για τη συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας και στην τέταρτη φρεγάτα τύπου Belharra που θα κατασκευαστεί για το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Γενικότερα, η Mevaco βρίσκεται σε συχνές επαφές με γνωστούς παγκόσμιους «παίκτες», με αποτέλεσμα να σχεδιάζει τη νέα γραμμή παραγωγής που ανακοινώθηκε χθες στη μονάδα του Ασπρόπυργου.