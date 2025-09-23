#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Mevaco: Επένδυση 10 εκατ. ευρώ στα αμυντικά συστήματα

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι «σηκώνει» νέα βιομηχανική μονάδα σε εγκαταστάσεις της και προχωρά σε προμήθεια εξοπλισμού για ενίσχυση του κλάδου παραγωγής αμυντικών συστημάτων.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:02

Η MEVACO ΑΕ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει αφενός στην ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφανείας περίπου 6.000 τ.μ επί ιδιόκτητης οικοπεδικής εκτάσεως της Εταιρείας , όμορης των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων (συνολικής επιφανείας 26 στρεμμάτων), αφετέρου δε στην προμήθεια και εγκατάσταση εντός του νέου αυτού βιομηχανοστασίου των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου παραγωγής των αμυντικών συστημάτων (στον οποίο ήδη δραστηριοποιείται παραγωγικά η Εταιρεία), ώστε να δύναται ευχερέστερα να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση που ο κλάδος αυτός παρουσιάζει.

Η συνολικώς προυπολογιζόμενη αξία της ως άνω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000 €) ευρώ περίπου, το κόστος δε αυτής θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλια της Εταιρείας, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του συνόλου της επένδυσης της συναρτάται με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών μελετών και με την συνακόλουθη έκδοση των απαραίτητων διοικητικών αδειών και εκτιμάται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η νέα αυτή επένδυση της Εταιρείας είναι εναρμονισμένη με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της για την στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς της στον κλάδο παραγωγής αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της Εταιρείας στον εν λόγω κλάδο με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών αυτού.

