Τι αλλάζει στην τουριστική επένδυση Σμπώκου - Βασιλάκη

Την ανάπτυξη ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών, στην Πλάκα του Αγίου Νικολάου, δρομολογεί η «Phaea Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», συμφερόντων των ομίλων Σμπώκου και Βασιλάκη, μετά την έγκριση του έργου από το υπουργείο Τουρισμού και τη γενική διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το εγκεκριμένο πλέον project προβλέπει την ανάπλαση των δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου resort, υπό το σήμα της αλυσίδας Rosewood Hotels & Resorts, προσφέροντας 631 κλίνες.

Το πλάνο

Το υφιστάμενο ξενοδοχείο Blue Palace, δυναμικότητας 452 κλινών, μετά τις εργασίες θα αποκτήσει δυναμικότητα 348 κλινών και το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων Argo, δυναμικότητας 99 κλινών, μετά την ανακατασκευή του θα είναι δυναμικότητας 113 κλινών.

Πέραν των δύο ξενοδοχείων, το συγκρότημα θα απαρτίζεται και από 44 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, συνολικής δυναμικότητας 170 κλινών, με τη συνολική δυναμικότητα των υποδομών φιλοξενίας να ανέρχεται σε 631 κλίνες.

Σημειωτέον ότι το αρχικό πλάνο της εταιρείας προέβλεπε ότι το resort θα έχει συνολική δυναμικότητα 743 κλινών.

Επιπλέον, στην έκταση των 249 στρεμμάτων θα αναπτυχθούν ένα κέντρο αναζωογόνησης, δυναμικότητας 70 ατόμων, ως εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, καθώς επίσης και ένα ακόμη κέντρο αναζωογόνησης (spa), δυναμικότητας 30 ατόμων, ως πρόσθετη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε δύο ζώνες, την «Περιοχή Σύνθετων και Ολοκληρωμένων Τουριστικών Υποδομών» (Ζώνη Ι), επιφάνειας 164 στρεμμάτων, και την «Περιοχή Εναλλακτικού Τουρισμού ήπιου χαρακτήρα» (Ζώνη ΙΙ), επιφάνειας 87 στρεμμάτων.

Στην περιοχή Α της Ζώνης Ι, όπου θα βρίσκονται τα δύο ξενοδοχεία, θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, 19 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και ένα εστιατόριο στην παραλία. Παράλληλα, ορισμένα υφιστάμενα διαμερίσματα θα μετατραπούν σε 5 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δυναμικότητας 21 κλινών.

Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης στη Ζώνη Ι, όπως αυτός έχει καθοριστεί από το σχετικό Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ανέρχεται σε 0,165 στο σύνολο της ζώνης και η μέγιστη συνολική δόμηση προσδιορίζεται στα 27 περίπου στρέμματα. Από αυτά, τα 22.940,85 τ.μ. αντιστοιχούν στην ήδη υλοποιημένη δόμηση και τα 4.200 τ.μ. σε νέα κτίρια και εγκαταστάσεις.

Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται στα 7,5 μέτρα για τα υφιστάμενα κτίρια και στα 6,5 μέτρα για νέα κτίρια και εγκαταστάσεις.

Στη Ζώνη ΙΙ θα δημιουργηθούν δύο κτίρια δωματίων προσωπικού, συνολικής δυναμικότητας 112 κλινών, και θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, 20 νέες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δυναμικότητας 40 κλινών.

Σχετικά με την εν λόγω περιοχή, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε 0,063 στο σύνολο της ζώνης, η μέγιστη συνολική δόμηση προσδιορίζεται σε 5.484,21 τ.μ. και το μέγιστο ύψος κτιρίων καθορίζεται στα 7,5 μέτρα.

Βάσει της σχετικής απόφασης, μάλιστα, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών καθορίζεται σε 30% της συνολικώς δομούμενης επιφανείας του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος.

Το έργο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη συνοδών έργων, που άπτονται δικτύων υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το ανανεωμένο Blue Palace θα φέρει από το 2026 το brand της αλυσίδας Rosewood Hotels & Resorts.

Η ταυτότητα

Η Phaea Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετέχει και ο Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της Aegean, αποτελεί επί της ουσίας τη μετεξέλιξη του ξενοδοχειακού ομίλου Sbokos Hotel Group, που δραστηριοποιείται στον ελληνικό τουρισμό από το 1976 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο των PHAEA Resorts, πρόεδρος των οποίων είναι η Κωστάντζα Σμπώκου και αντιπρόεδρος/διευθύνουσα σύμβουλος η Αγάπη Σμπώκου, διαθέτει, εκτός από το Blue Palace Resort & Spa, τρία ακόμη καταλύματα, το Village Heights Resort στη Χερσόνησο Ηρακλείου, το Cretan Malia Park στα Μάλια Πεδιάδος, στο Ηράκλειο, καθώς και το Koutouloufari Village Holiday Club.

Μάλιστα, η εταιρεία έχει -μέσω της Myrina Village Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.- στα σκαριά ένα ακόμη project, προϋπολογισμού 121,11 εκατ. ευρώ, και πάλι στην Κρήτη, το οποίο πριν από δύο μήνες πήρε το χρίσμα της Στρατηγικής Επένδυσης. Το συγκεκριμένο εγχείρημα προβλέπει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 140 δωματίων και 30 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στη νότια ακτή του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.