ΑΒΑΞ: Σε ιστορικό υψηλό τζίρος και κέρδη στο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο 2025, τα οποία παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2024 και ανέρχονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου στον προβλεπόμενο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 61,7% σε €467,5 εκατομμύρια, έναντι €289,1 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα μπαίνουν σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €70,1 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2025, έναντι €54,2 εκατομμυρίων στο συγκρίσιμο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €28,5 εκατομμύρια στο φετινό πρώτο εξάμηνο, έναντι €16,4 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας άνοδο 74%.

Εξέλιξη δανεισμού

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος στο α’ εξάμηνο του έτους, ανερχόμενος σε €237,8 εκατομμύρια την 30.06.2025 από €237,5 εκατομμύρια την 31.12.2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,96 με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τη διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα, παρά την αύξηση του τζίρου.

Οι συμμετοχές

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση €422,5 εκατομμυρίων στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025. Από την ανωτέρω αξία, ποσό €139,5 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στη μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε €188,7 εκατομμύρια, ελαφρά αυξημένος έναντι του τέλους 2024 παρά τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις σε συμμετοχές, λόγω και των ταυτόχρονων αποπληρωμών.

Υψηλό ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε €2,76 δισ., μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου.

Εντός του 2025, ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω των €0,3 δισ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων & ΣΔΙΤ, ενώ τα έργα του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν το 15% του συνόλου.