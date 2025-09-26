Revoil: Αυξημένη κερδοφορία στο εξάμηνο, στα 411,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντική άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 42,35% (€1,21 εκατ. vs €0,85 εκατ.) έκλεισε ο Όμιλος REVOIL το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 κυρίως λόγω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους (προερχόμενο από τη μητρική εταιρεία) απόρροια του γεγονότος ότι : α) το επιτόκιο βάσης δανεισμού (Euribor) καθόλη τη διάρκεια του ‘Α 6μηνου βρίσκονταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του 2024, β) της βελτίωσης των όρων χορήγησης πιστοδοτικών ορίων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και γ) των μειωμένων τιμών στα καύσιμα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 411,94 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 από € 425,20 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση κατά 3,12% λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων και παρά το γεγονός της ανόδου των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 70,62 δολ./βαρέλι έναντι 83,22 δολ./βαρέλι μέση τιμή το πρώτο εξάμηνο του 2024 εμφανίζοντας πτώση 15,14%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της μητρικής Εταιρίας το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 379,38 εκατ. λίτρα έναντι 351,01 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 8,08%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση κατά 36,03% στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά το πρώτο δίμηνο της χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ και τα motorfuels κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,84%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου έκλεισε στα €16,37 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένο κατά 10,31% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €14,84 εκατ. της περσινής περιόδου, προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τη μητρική εταιρεία λόγω των αυξημένων όγκων καυσίμων και δευτερευόντως από τη συνεισφορά της δραστηριότητας των ΑΠΕ.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 6,77 εκατ. έναντι €6,18 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 9,55%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη συνεισφορά της δραστηριότητας των ΑΠΕ κατά €560χιλ περίπου καθώς κατά το ‘Α 6μηνο 2025 βρίσκονταν σε συνεχή λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 14MW έναντι 1MW κατά το αντίστοιχο 6μηνο της περσινής χρήσης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €0,78 εκατ. από κέρδη €0,57 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε ότι αφορά τους πωλούμενους όγκους καυσίμων έκλεισε υψηλότερα κατά 5,77% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 με τα καύσιμα κίνησης να εμφανίζουν άνοδο 2,72% και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική άνοδο κατά 24,71%.

Ο Όμιλος REVOIL επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι είχε συνολικά καλύτερη πορεία από αυτή της Αγοράς, με την κερδοφορία του να ενισχύεται σε σχέση με το εξάμηνο του 2024 κυρίως λόγω των εσόδων από τις ΑΠΕ και του χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους.

Η πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες θα επηρεάσει την εικόνα του δεύτερου εξαμήνου όπως και η ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, ενώ και η διαφαινόμενη περαιτέρω μείωση του Euribor θα λειτουργήσει θετικά τόσο τα αποτελέσματα του Ομίλου όσο και τις ταμειακές ροές του.

O Όμιλος REVOIL ακολουθεί το επενδυτικό του πλάνο προσθέτοντας στους δύο πυλώνες ανάπτυξής του, της εμπορίας πετρελαιοειδών και των ΑΠΕ, ένα τρίτο με την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ εταιρείας με μακρά ιστορία και κορυφαία παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών.

Σημειώνεται ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά της μητρικής Εταιρίας.