#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

SKY express: Ενισχύει τον στόλο της στην Ελλάδα με ένα νέο Airbus Α320neo

Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε και την ένταξη έξι νέων διεθνών προορισμών στο δίκτυό της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης, φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς.

SKY express: Ενισχύει τον στόλο της στην Ελλάδα με ένα νέο Airbus Α320neo

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 14:57

Με μία θερμή υποδοχή, υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού αερομεταφορέα SKY express καλωσόρισαν το 15ο Airbus και 29ο αεροσκάφος συνολικά, ένα Airbus Α320neo, απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής της Airbus στην Τουλούζη.

«Η άφιξη του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει σταθερά σε αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας», τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

«Με την προσθήκη του Airbus A320neo, η SKY express παραμένει η μοναδική αεροπορική με τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 3,8 έτη για τα Airbus neo. Η επένδυση σε έναν σύγχρονο και αξιόπιστο στόλο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της εταιρείας για συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών της, με επίκεντρο πάντα τον επιβάτη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Tο νέο αεροσκάφος διαθέτει άνετα, δερμάτινα καθίσματα, ενσωματωμένες θύρες USB, 50% μικρότερο αποτύπωμα θορύβου και κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας CFM LEAP-1A, οι οποίοι προσφέρουν 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 20% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε και την ένταξη έξι νέων διεθνών προορισμών στο δίκτυό της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης, φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς. Παράλληλα, παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία, που καλύπτει το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών εντός Ελλάδας.

Ο κ. Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express δήλωσε: «Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή μας πορεία εξέλιξης. Για εμάς, κάθε νέο αεροσκάφος είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση, είναι μια δέσμευση προς τον επιβάτη και το περιβάλλον. Η SKY express είναι μια εταιρεία που δεν συμβιβάζεται. Εξελισσόμαστε με συνέπεια, επενδύουμε στα καλύτερα και προχωρούμε πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τουρισμός: Ποιες αεροπορικές επενδύουν στον ελληνικό... χειμώνα

SKY express: Εκπτώσεις 30% σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μια ανάσα από το... βάθρο η Ελλάδα σε καθυστερήσεις πτήσεων

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν οι 80 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο