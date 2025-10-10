#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΔΜΗΕ: Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025

Το εξαγωγικό ισοζύγιο της χώρας διευρύνθηκε από 22 GWh για το σύνολο του 2024 σε 571 GWh για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Επιπλέον, τα εμπορικά προγράμματα εξαγωγών για την ίδια περίοδο, σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ.

ΑΔΜΗΕ: Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 15:03

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με πιστοποιημένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το εξαγωγικό ισοζύγιο της χώρας διευρύνθηκε από 22 GWh για το σύνολο του 2024 σε 571 GWh για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Επιπλέον, τα εμπορικά προγράμματα εξαγωγών για την ίδια περίοδο, σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ, συνεισφέρει ουσιαστικά στην μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, υλοποιώντας έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υποστηρίζουν την αυξανόμενη διείσδυση νέων μονάδων ΑΠΕ και επεκτείνουν τα περιθώρια ενεργειακών ανταλλαγών με γειτονικά κράτη.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, σχεδιάζεται με γνώμονα την ασφαλή ενσωμάτωση περισσότερης πράσινης ενέργειας και τη συνεχή ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, σύμφωνα με την εθνική ενεργειακή στρατηγική. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ ηλέκτρισε 827 MW νέων μονάδων ΑΠΕ με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα να ξεπερνά πλέον τα 16 GW.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, η Ελλάδα μετατράπηκε  για πρώτη φορά σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρισμού, ανατρέποντας μία παράδοση δεκαετιών με εισαγωγικό ισοζύγιο. Η διεύρυνση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας και προσφέρει σημαντικά οφέλη  για την εθνική οικονομία, καθώς κατά την περασμένη χρονιά το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που εξήγαγε η χώρα στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω των διεθνών διασυνδέσεων, ευνόησε το εθνικό εμπορικό ισοζύγιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρίσιμη καμπή για το GSI μετά την επίθεση Χριστοδουλίδη σε ΑΔΜΗΕ

Νέα εμπλοκή Αθήνας-Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση

Αυξάνει τις παραδόσεις στη Σερβία η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL

Νέα προγράμματα ενέργειας από τη Volton

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο