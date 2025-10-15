#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΝΥΞ Τουριστική: Στο 54,53% υποχώρησε το ποσοστό του βασικού μετόχου

Με βάση τα τελευταία στοιχεία στο μετοχολόγιο της εταιρείας, η Green Mile Advisory ήλεγχε το 58,72% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

ΟΝΥΞ Τουριστική: Στο 54,53% υποχώρησε το ποσοστό του βασικού μετόχου

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 14:25

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο γνωστοποίησε ότι η Μέτοχος “GREEN MILE ADVISORY LTD” κατέχει άμεσα 37.583.310 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,53% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία στο μετοχολόγιο της εταιρείας, η Green Mile Advisory ήλεγχε το 58,72% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της ONYX για επένδυση 500 εκατ. στη Χαλκιδική

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου η ONYX

Μουζάκης: Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των βασικών μετόχων

ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο