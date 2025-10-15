Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property

Η «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη στις 15 Οκτωβρίου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ακολούθως ορίστηκαν τα νέα μέλη των Επιτροπών της Εταιρείας, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, κάθε μία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα. Συγκεκριμένα:

I. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 23.09.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025, η οποία βασίστηκε στην από 23.09.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,

9. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τον Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, ομοφώνως αποφάσισε και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

II. Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025 όρισε εκ νέου, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία είναι όλα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τα οποία πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού πρώτα διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από τα τρία (3) μέλη της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντιστοίχως, ο δε Πρόεδρός της να οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2025, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο Ι), συμφώνως με τις ανωτέρω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι καθένας από τους ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ ομοίως για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

1) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,

2) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

3) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β) Ακολούθως, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όρισαν, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος),

2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και

3) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του Ν. 4449/2017, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, συμφώνως με το υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, συμφώνως με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

III. Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Οκτωβρίου 2025, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο Ι), στη συνεδρίασή του, στις 15 Οκτωβρίου 2025, όρισε, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.»), τα μέλη της νέας τριμελούς ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αρμοδιότητες, έχει θητεία, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρός της πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, όρισε ως μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, προκειμένου η ΕΠ.Α.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

1) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

3) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ., ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα. Η θητεία της ΕΠ.Α.Α.Υ. θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β) Ακολούθως, τα μέλη της νέας ΕΠ.Α.Α.Υ., στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου 2025, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όρισαν, ως Πρόεδρο της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας, τον κ. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, και η ΕΠ.Α.Α.Υ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Πρόεδρος της ΕΠ.Α.Α.Υ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),

2) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Μέλος της ΕΠ.Α.Α.Υ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και

3) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Μέλος της ΕΠ.Α.Α.Υ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος).

Τα μέλη της ΕΠ.Α.Α.Υ. της Εταιρείας είναι σε θέση να ασκήσουν λυσιτελώς τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αρμοδιότητές της.