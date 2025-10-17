#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Record date η 23η Δεκεμβρίου για το προσωρινό μέρισμα

Η καταβολή αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία μέρα της φετινής χρονιάς. Οι μέτοχοι θα μοιραστούν συνολικά 174 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Record date η 23η Δεκεμβρίου για το προσωρινό μέρισμα

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 09:29

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2025, με τα ακόλουθα:

Δευτέρα 22.12.2025

Ημερομηνία αποκοπής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 (δηλ. μετά την 19.12.2025 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής).

Τρίτη 23.12.2025

Ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων προσωρινού μερίσματος (record date)

Τετάρτη 31.12.2025

Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος (σ.σ. μεικτά 0,5 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 174 εκατ. ευρώ) θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ζημιές αλλά και ταμείο 262 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο για ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΒΕ: Στις 23 Οκτωβρίου η αποκοπή του μερίσματος 0,38 ευρώ

Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο