Groupama: Χρηματοδότησε το νέο κέντρο για τα Παιδικά Χωριά SOS στη Θεσσαλονίκη

Ένα νέο, πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας απέκτησαν τα Παιδικά Χωριά SOS στη Θεσσαλονίκη, χάρη στη στήριξη της Groupama Ασφαλιστικής, η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του έργου.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και συνεργατών του οργανισμού. Από την πλευρά της Groupama Ασφαλιστικής παρευρέθηκαν η κα Μαρίνα Βέργου, General Secretariat – People & Corporate Functions, και η κα Μαριτίνα Μεσσήνη, Corporate Communications & CSR, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Το νέο κέντρο, συνολικής επιφάνειας 230 τ.μ., έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για οικογένειες που χρειάζονται στήριξη. Στις εγκαταστάσεις του θα λειτουργούν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά.

Με τη λειτουργία του νέου Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS αριθμεί πλέον εννέα σημεία σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Με αφορμή τη λειτουργία του νέου κέντρου, η κα Μαρίνα Βέργου δήλωσε: «Η επένδυση στη φροντίδα των παιδιών είναι επένδυση στο μέλλον όλων μας. Η συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS μας εμπνέει, γιατί μεταφράζει την κοινωνική ευθύνη σε πράξη. Το νέο κέντρο στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί έναν χώρο ασφάλειας και στήριξης για όσους το χρειάζονται περισσότερο, και είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε ώστε αυτό το έργο να γίνει πραγματικότητα».